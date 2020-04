Santos Guzmán: “Por ahora no tengo ofertas”

El delantero terminó contrato con el Independiente.



Santos Guzmán pasó del Águila al Independiente para el torneo Clausura 2020. Con los fantasmas no tuvo un buen paso, problema recurrente tras dejar a El Vencedor, equipo donde se dio a conocer.

En conversación con “El Gráfico”, Guzmán abordó el tema y dijo: “A mí se me termina el contrato y no sé si voy a renovar o si voy a estar en otro equipo. Por ahora no tengo ofertas concretas pero hay posibilidades de ir a otros equipos. Tengo las condiciones de estar en cualquier equipo”.

“Fue una buena primera vuelta en el equipo. Terminar en cuarta posición fue una buena actuación gracias a todo el equipo. Incluso el trabajo con el anterior cuerpo técnico fue bueno, pero lastimosamente no pudo seguir”, analizó el atacante.