Santos Borré, el “as” en la manga del Atlético de Madrid

Si el Atleti paga 7 millones a River, se hará con el 100% del jugador, pudiendo quedárselo o traspasarlo por mucho más dinero

Rafael Santos Borré es el “as” en la manga del Atlético de Madrid. El colombiano, máximo artillero de la Superliga argentina con 12 goles, es objeto de deseo de diferentes clubes y acaba contrato en 2021. Ahora mismo, Atlético de Madrid y River Plate comparten el 50% de los derechos económicos de Santos Borré, aunque existe una cláusula en su contrato que permite al Atleti pagar 7 millones de euros para recomprarle a River su 50%. Si el club colchonero da ese paso, se quedaría en propiedad con el colombiano, obteniendo el 100% de los derechos del delantero, que podría pasar a estar a las órdenes de Simeone, ser cedido a otro club o incluso hasta traspasado a un tercer club.

Borré, "negocio" ideal para el Atleti: o recompra un buen delantero... o le recompra para traspasarle

Santos Borré se ha revalorizado en River Plate, está maduro como goleador y es una oportunidad de mercado para el equipo colchonero. Y todas las direcciones de su futuro apuntan a Madrid. Primero, porque River necesita vender futbolistas por valor de 21 millones de euros antes de que acabe el año, por lo que sería difícil que los "millonarios" puedan pagar para comprar otro 25% del pase del jugador. Segundo, porque el podría pagar 7 millones por Santos Borré, recomprándoselo a River, para ponerle a las órdenes del Cholo. Y el tercer supuesto, el más probable, es que el Atleti recompre los derechos de Borré y decida ponerle en el mercado para traspasarlo por más dinero a otro club, ya que el jugador tiene varios pretendientes en Europa.

Francescoli se molestó con el Atlético de Madrid y Borré se quiso quedar en River

Hace meses, el Celta de Vigo preguntó al Atlético de Madrid por el jugador y quiso activar la operación. El conjunto rojiblanco se encontró con el enfado mayúsculo de River, en la persona de Enzo Francescoli: “Hablé una vez con el presidente del Atlético de Madrid y a costa de que me mintió en algunas cosas, no quise volver a hablar. Me molestó bastante. Creo que todo pudo ser mejor yendo con la verdad por delante, si uno va con la verdad por delante no hay por qué mentir, creo que el Atlético no se comportó bien. Suerte que Rafa se portó bien con River, habló con Madrid y se quedó en River”. Entonces, Santos Borré habló con el Atlético, quiso quedarse en River y acabó convirtiéndose en máximo goleador de la Superliga.

Si paga 7 millones de euros, Santos Borré será 100% propiedad del Atlético de Madrid

Ahora parece que su futuro está más cerca de Madrid que de Buenos Aires. En agosto de 2015, el Atleti fichó a Borré por 3.5 millones de euros, firmándole un contrato de seis temporadas. En ese momento no tenía sitio en la plantilla atlética. Ahora Borré tiene una cláusula de 30 millones de euros, acaba contrato en 2021,es un goleador más hecho y no desagrada a Simeone. Más allá de la voluntad del jugador, el que parece tener la sartén por el mango es el Atlético de Madrid: si paga 7 millones se puede quedar un delantero que tiene mucho gol, pero si le recompra para traspasarle por más dinero, será un negocio redondo.