Santos vs. Boca, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize se juega una parada brava, justo en la previa del Superclásico: tras la derrota ante Barcelona, podría complicarse si vuelve a caer.

San Pablo fue el escenario de, quizás, la peor derrota de este segundo ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca: el 3-0 que le propinó Santos en la última edición de la Copa Libertadores, hace apenas unos meses, caló hondo en el club, más allá de la eliminación en semifinales. Ahora, el Xeneize tendrá revancha, pero será en un contexto harto complicado, justo en la previa de un nuevo Superclásico de eliminación directa.

Amén del encuentro con River, los de La Ribera no pueden darse el lujo de desestimar este nuevo choque con el Peixe: si bien el presente del equipo que ahora conduce Fernando Diniz está lejos de ser el ideal -se salvó del descenso en el Paulista y los hinchas apedrearon el micro de los jugadores-, otro tropezón podría complicar su futuro en el Grupo C y la eventual clasificación a los octavos de final.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Esteban Andrada, quien continúa aislado en Guayaquil, Edwin Cardona, Mauro Zárate y Carlos Zambrano son las bajas que mantiene Russo, a quienes se sumó Jorman Campuzano, quien recibió el resultado del PCR a última hora del domingo y se decidió que no se suba al avión para no vivir otra situación como la del arquero en Ecuador -y con el precedente sentado por Independiente en su viaje a Bahía-. La buena noticia es que, a diferencia de la previa del viaje a Ecuador, ya están a las órdenes Marcos Rojo, Frank Fabra y el Pulpo González, mientras que Carlos Tevez también forma parte de esta excursión.

📋 Esta es la delegación que viaja a Brasil para jugar frente a Santos, mañana por la #CopaLibertadores.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/l04Mv3iQFm — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 10, 2021

La incógnita, entonces, pasa por el once que presentará el entrenador. En principio, los juveniles volverían a la titularidad y sería Rojo el que se colaría en la defensa como una posible sorpresa. ¿Habrá línea de cinco o el DT cambiará a una zaga central que ya está establecida? Un posible once sería con Rossi; Capaldo, López, Izquierdoz, Rojo, Mas o Fabra; Medina, Varela, Almendra; Pavón o Villa y Tevez.

LA FORMACIÓN DE SANTOS

A pesar de que un ayudante suyo dirigió ante San Bento el último fin desemana, Fernando Diniz fue presentado este lunes de manera oficial como el sucesor de Ariel Holan. El triunfo por 2-0 del pasado domingo le permitió evitar el descenso en el campeonato estadual paulista, pero los hinchas terminaron apedreando el micro de los jugadores.

Obligado a ganar, ya que solo suma tres puntos en el Grupo C, el posible once sería el mismo que goleó a The Strongest, pero con la inclusión de Kaio Jorge en lugar de Marcos Leonardo: Joao Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Jean Mota, Vinicius, Gabriel Pirani; Lucas Braga, Marinho y Kaio Jorge.

El artículo sigue a continuación

O professor está na área e já foi apresentado no Alçapão. Bem-vindo, Fernando Diniz! ⚪⚫ pic.twitter.com/4EmZAuhkoB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 10, 2021

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Peixe y Xeneize será el martes 11 de mayo a partir de las 19:15, en el Estadio Urbano Caldeira, en Santos, San Pablo. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Chrstian Ferreyra.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por ESPN, disponible para aquellos que tengan contratado un servicio básico de televisión por cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).