Santiago Salcedo: “Sé que voy a volver a Cerro Porteño”

El máximo goleador de la historia del fútbol paraguayo está sin equipo y no pierde las esperanzas de volver a trabajar en el club de sus amores.

Santiago Salcedo, se encuentra aún a la expectativa de resolver su futuro y confirmar con qué camiseta romperá redes en el 2020. Mientras analiza ofertas, ‘Sa-Sá’ espera desligarse por completo del Deportivo Capiatá .

Su nombre se asoció en los últimos días a Cerro Porteño con la llegada del entrenador Francisco Arce, pero por ahora nada es oficial, más allá del deseo del jugador, quien sueña con regresar a Barrio Obrero.

"Sé que voy a volver a Cerro Porteño, aunque no sé cómo o en qué función. Con Chiqui Arce no hablé. En unos días me desligo de Capiatá y ahí veré como se resuelve todo”, le dijo el goleador de 38 años, a la AM1080.

Salcedo reconoció que le llegaron ofertas del fútbol extranjero, pero por lo sucedido en Capiatá las rechazó. “Me llamaron de y estaba afectado por el descenso, por eso le dije que no a esa oferta", señaló.

“Quiero jugar en un equipo que tenga un buen proyecto y esté en la pelea del título”, aclaró el goleador histórico del fútbol paraguayo.