Santiago Giménez, el campeón de FIFA escondido en Cruz Azul

El jugador de la Máquina es todo un experto en el videojuego y ya lo demostró en categorías inferiores.

Cruz Azul no arrancó de la mejor manera su participación en la eLiga MX. El conjunto de la Máquina sumó dos derrotas al hilo y sus esperanzas en el torneo se reducen, aunque podrían revivir de la mano de un arma secreta.

Después de los dos descalabros consecutivos de Jonathan Borja, es hora de un cambio en los controles para la Máquina. Santiago Giménez será el encargado de enfrentar a Eduardo Aguirre de Santos en esta Jornada 3 y las ilusiones están puestas en las manos del juvenil.

Chaquito aún no se presenta en la eLiga MX, pero los aficionados confían ciegamente en sus habilidades. Hace cinco años, Giménez ganó un torneo de FIFA al representar a la Sub-15 de la Máquina, por lo cual, si no se ha despegado del control, podría ser la salvación del club.

"Me tocó parecido, cuando yo estaba en la Sub-15 hicieron igual un torneo de FIFA en el hotel Royal con todos los equipos y ese torneo me tocó ganarlo, entonces como que se me hizo muy parecido este momento, aunque ahora es de Primera División", dijo en una charla con Olga Hirata.