Santiago Escobar descartó su renuncia a la banca de Universidad de Chile

Esta jornada el técnico de Universidad de Chile, el colombiano Santiago Escobar, despejó las dudas sobre su continuidad en el CDA y descartó renunciar pese a que el rendimiento de los azules no ha sido el esperado con solo una victoria en sus últimas seis presentaciones en el Campeonato Nacional 2022 que los mantiene en la novena plaza con solo 10 puntos de 24 posibles.

En conferencia de prensa, el nacido en Medellín indicó que su deseo es continuar al mando de los estudiantiles hasta diciembre. “Han dicho que yo he renunciado a Universidad de Chile y en ningún momento he presentado mi renuncia. Aún en este momento difícil nos sentimos fuertes. Hay un contrato hasta diciembre y yo quiero continuar. Cuando me preguntan si en el próximo partido hay una derrota qué podría pasar, esa es una pregunta para los dirigentes”, apuntó.

Por otra parte, desmintió los rumores que lo sitúan en Liga de Quito como reemplazo de Pablo Marini, quien dejó el cargo después de la derrota por 4-0 de este martes frente a Goianiense, en el inicio de la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana, y en medio de un complicado presente en la Liga Pro.

“Los hinchas de Liga de Quito tuvieron el deseo de que yo vaya a esa gran institución y ahora que renunció el DT lo reiteraron, pero tengo un vínculo y tengo un contrato hasta diciembre y quiero continuar, quiero seguir. No he tenido ningún contacto con la dirigencia”, aclaró.

EL FIXTURE DE LA U

En lo futbolístico, el conjunto laico se prepara para enfrentar a Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. Esto, después de caer en el Clásico Universitario ante la UC.

Al respecto, el estratega comentó que "ha sido una semana de mucho trabajo, de gran disposición por parte del grupo. Nos dolió la derrota por lo que se hizo en el segundo tiempo, donde se hicieron méritos para al menos un empate. Hicimos autocrítica y creemos que no hicimos una buena primera parte, sentimos que hay materia prima, hay jugadores y ojalá podamos encontrar esa regularidad en los partidos que vienen, donde podamos adelantar líneas, presionar, que es lo que hicimos en el segundo tiempo, donde llevamos al rival a su zona defensiva".

Finalmente, adelantó que Darío Osorio será titular en el duelo válido por la novena fecha. "Desde el partido anterior, Darío está haciendo méritos para ser titular. Puedo adelantar que será inicialista, ha mejorado de a poco y esperamos que el rendimiento sea igual entrando o finalizando el partido. Son jóvenes, él ha ido creciendo y lo hará más con los jugadores de experiencia que tenemos".

Y concluyó: "Es un jugador que nos puede dar en diferentes posiciones y lo hemos trabajado en varios puestos. Su velocidad, su personalidad y su atrevimiento. Llegó el momento, vamos a respaldar a un jugador que viene haciendo las cosas bien".