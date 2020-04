Sandro Rosell no se presentará a las elecciones del Barcelona: "Hay que saber pasar página"

El ex presidente culé ha analizado cómo se presentan las elecciones en el club blaugrana y a quién acabará prestando su apoyo.

El ex presidente del Sandro Rosell ha asegurado que no se presentará a las próximas elecciones a la presidencia del club. "Le prometí a mi madre que mientras ella esté viva no me presentaría, y espero que mi madre viva 150 años. Además, hay que saber pasar página y no eternizarse en los cargos…", explicó en una entrevista a Mundo Deportivo.

Rosell se pronuncia sobre la vuelta de Neymar: "Le ficharía, sin duda"

¿Cómo vivirá las elecciones desde la barrera?: "Con mucho interés. Lo único que deseo es que ningún candidato represente los intereses mediáticos o económicos que siempre han querido controlar el Club para facturar y ganar dinero a su costa, como ha pasado en alguna etapa pasada. No apoyaré a aquel que represente intereses mediáticos, económicos y/o políticos, y cuando sea el momento y si los socios quieren escucharme, denunciaré abiertamente quién los representa para no votarle".

Las últimas decisiones de Bartomeu: "Guste o no guste el Barça es una institución presidencialista y en consecuencia, el Presidente ha de sentirse apoyado por sus directivos. Ya hay suficientes ataques externos como para tener debilidades internas, con lo que me parece muy bien que el Presidente haga un equipo a su medida en el que se sienta cómodo. Me ha sabido mal la salida de mi amigo Silvio Elias que empezó conmigo en el año 2010. Ha sido un gran directivo".

Ser presidente del Barça le llevó a la cárcel: "Si no hubiera sido Presidente del Barça no hubiera ido a la cárcel. De eso no tengo la menor duda. Ni tampoco creo que nadie me hubiera investigado empresarialmente, ni espiado, ni hubiera tenido una persecución fiscal tan agresiva que aún sigo teniendo, 72 actuaciones de la Agencia Tributaria desde que salí elegido Presidente del Barça. Antes de ser Presidente, cero inspecciones fiscales".