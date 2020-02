San Lorenzo - Racing, por la Superliga: día, hora, formaciones y cómo verlo en vivo online y por TV

El clásico encuentra a dos rivales con realidades diferentes: la Academia llega en levantada y el Ciclón, con una crisis entre el DT y los Romero.

El clásico que enfrentará a y Racing por la 21° fecha de la Superliga encuentra a dos rivales con realidades bien diferentes. Mientras que en la Academia todavía dura el envión anímico que entregó la histórica victoria con dos hombres menos en el clásico frente a Independiente, el Ciclón atraviesa una semana turbulenta tras la derrota frente a Talleres del último fin de semana, en la que se produjo un fuerte cortocircuito entre el entrenador Diego Monarriz y los hermanos Óscar y Ángel Romero, que precisó de la intervención de Marcelo Tinelli para evitar una determinación drástica por parte del DT.

Con ambos equipos ya sin chances matemáticas de pelear por el título, el duelo será muy importante de cara a la clasificación a la de 2021: el conjunto de Avellaneda está a dos puntos de los puestos de ingreso al certamen continental y otros dos puntos por encima de su rival, que necesita ganar para no empezar a quedar demasiado lejos.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE SAN LORENZO

La visita de Tinelli a la práctica del lunes logró evitar que Monarriz tomara la determinación de separar a los Romero del plantel, pero todo apunta a que no habrá lugar para los dos en el clásico contra Racing: si bien todavía no paró un equipo, durante los ensayos tácticos del miércoles el DT probó distintas alternativas en el ataque y en ninguna formación coincidieron los paraguayos. Si bien todavía no está definido cuál de los dos saldrá de la alineación titular, sí parece claro quién será el que ingrese: Ignacio Piatti se perfila para jugar como titular, en su regreso al club de Boedo tras cinco años.

Las otras incógnitas, en tanto, están en el fondo. Por un lado, el entrenador está a la espera de que se confirme si a Fabricio Coloccini le darán una nueva fecha de suspensión por la roja directa que sufrió frente a Vélez:en caso de no poder utilizarlo, seguirá Gonzalo Rodríguez. Además, con Marcelo Herrera ya listo para regresar, Gino Peruzzi podría volver al banco de suplentes. Por otro lado, lo que es un hecho es que Adolfo Gaich ingresará por el lesionado Nicolás Fernández, mientras que Lucas Menossi se perfila para ingresar por el expulsado Juan Ramírez.

¿Un probable equipo? Torrico; Herrera o Peruzzi, Coloccini o G. Rodríguez, Donatti, Pittón; Palacios, Poblete, Menossi, Piatti; O. Romero o A. Romero, Gaich.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RACING

A pesar de que la visita a de la fecha pasada terminó en empate 1-1, Sebastián Beccacece quedó conforme con el rendimiento del equipo, por lo que sólo piensa realizar las dos variantes esperadas: luego de cumplir sus suspensiones por las rojas contra Independiente, Gabriel Arias y Leonardo Sigali regresarán a la titularidad, en reemplazo de Javier García y Alexis Soto.

Así, los once que se perfilan en Racing son Arias; Pillud, Sigali, M. Martínez, Mena; Montoya, M. Díaz, Miranda, Rojas; Zaracho; L. López.

DÍA, HORA, SEDE Y ÁRBITRO El encuentro se disputará este sábado 22 de febrero desde las 17:35 (hora de ) en el Nuevo Gasómetro y será arbitrado por Silvio Trucco.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium, con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).