Samuel Mendoza, el mexicano que se probó y gustó al Barcelona

El joven vive en Arizona y estuvo una semana en la Masía, dando una grata impresión.

Los mexicoamericanos siguen dando de qué hablar en el futbol de Europa, y esta ocasión el que sorprendió gratamente fue Samuel Mendoza, joven que entrenó una semana con el FC y dejó una buena impresión.

Actualmente vive en Arizona y forma parte de Barça Academy. Gracias a su desempeño ganó la oportunidad de asistir en febrero a La Masía. En entrevista con ESPN contó su experiencia y cómo le dieron la noticia: “Nos llaman a una junta, a mi papá y a mí, nos dicen que voy a La Masía, después hicimos una junta familiar y hablamos de eso".

Apodado como Chikis, contó sus buenas sensaciones en las instalaciones Catalanas, recibiendo elogios de los entrenadores con los que trabajó: “Sentí que yo podía competir con ellos y que sí podía dar más todavía, me sentía muy bien. Me dijeron muchas cosas buenas, que veo y leo el futbol bien y en los entrenamientos, el toque y el primer toque, todo muy bien”, aseguró.

De madre estadounidense y padre mexicano, tuvo la posibilidad de conocer a Gerard Piqué y Ansu Fati, con el juvenil dándose tiempo para platicar con él: “Fati me contó lo que él hizo para llegar ahí, los sacrificios, me dio consejos, que lo más difícil no es llegar ahí, porque todos pueden llegar, pero lo difícil es quedarse. Me dijo que siga con lo que estoy haciendo, que me ponga a leer mucho, que vea estrategias, que sepa leer el futbol más rápido y que trabaje en mi primer toque lo más posible".

Finalmente, Samuel Mendoza reveló los motivos por los que no fue fichado permanentemente por el Barcelona: “Nos dicen que muchas gracias por atender a la invitación, que hay muchas reglas de FIFA que no dejan que jugadores lleguen a otros países si son menores de 18, pero que podemos seguir dando más esfuerzo y el camino por el que vamos para un día llegar ahí", cerró.