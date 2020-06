Samuel Eto'o sobre Luis Fernando Muriel: "Yo le enseñé a patear los penales"

El ex-delantero del Barcelona, Samuel Eto'o, reveló la cercanía que tuvo con el delantero colombiano cuando coincidieron en Sampdoria.

Fue en la temporada 2014-2015 cuando Luis Fernando Muriel y Samuel Eto'o cruzaron sus carreras profesionales en 'La Samp', pero pocos los que conocían de la gran amistad y relación profesional que sostuvieron los delanteros. Así lo contó uno de los jugadores africanos más importantes de los últimos años en entrevista con RCN .

Eto'o ya quemaba sus últimos cartuchos en el fútbol, luego de una distinguida carrera que le permitió alcanzar su mejor momento en el , mientras que Muriel recién se adaptaba a . El lazo entre ambos fue tan importante que el camerunés considera al cafetero como "Su hijo".

"Siempre estaba bailando y es un muchacho muy feliz. Ahora en espero que esté bien; yo le enseñé a patear los penales, siempre nos quedábamos a entrenar penales después de los entrenamientos" , recordó el goleador que también hizo parte del y , entre otros grandes equipos.

Conociéndolo como lo conoce, para Eto'o "Muriel no ha dado el salto que todos esperamos, porque tiene una calidad increíble; sobretodo en los dos primeros pasos de la salida y con el balón. Espero que de pronto este salto para que pueda explotar ese talento" .

Pero el ex- no es la única conexión con , pues Samuel también coincidió con Iván Ramiro Córdoba en el Inter de Milan, para quien también tuvo elogios y reconocimientos: "Es el capitán, un hombre con un liderazgo nato y hace poco hablaba con él y es una de las mejores personas que he conocido en el fútbol, espero que Colombia aproveche más a los personajes como Iván Ramiro para crecer en el fútbol" .