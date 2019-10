Eto'o: "El cabrón de Mourinho me dejó un mes en el banquillo y me ponía a calentar en el minuto 89"

El camerunés resalta la figura de Luis Aragonés y asegura: "Estoy enamorada de Guardiola como entrenador, no como persona".

Entre el elogio y la crítica. Así se ha mostrado Samuel Eto’o en unas declaraciones realizadas este martes refiriéndose a José Mourinho y a Pep Guardiola, dos de los entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera.

En el marco del Aspire Global Summit, celebrado en Doha, el ex jugador del empezó hablando de Guardiola. “Estoy enamorado de Guardiola como entrenador, pero no como persona. Es el técnico que mejor me ha dado el mensaje, yo he aprendido realmente a jugar al fútbol con Guardiola. Lo interpreta mejor que ninguno. Es su manera de pasarte la información lo que le hace diferente. Es el mejor y pierde partidos, claro”, aseveró.

Pero Eto’o también se refirió a Mourinho, y recordó: “Cuando estaba en el Inter, el cabrón de Mou (Mourinho) me dejó un mes en el banquillo y me ponía a calentar en el minuto 89. Después de un tiempo fui a hablar con él a su despacho y hablamos claro. ‘Bien, ahora ya tengo a mi jugador’, me dijo. Después de eso todo ya fue bien entre nosotros. Yo siempre te diré las cosas a la cara, con respeto, y luego habrá un debate”.

Por otro lado, Eto'o eligió a Luis Aragonés como técnico preferido. “Si tengo que quedarme con un entrenador es con Luis Aragonés, porque él cambió mi vida. Aquella charla en su despacho del cambió totalmente mi vida de futbolista. Me llamó y me dijo: ‘Samuel, lo has hecho todo en el Mallorca en estos años y creo que ha llegado el momento de ir a un grande y saber dónde está de verdad tu nivel’. ‘Pero qué me está contando este viejo’, pensé. El veía cosas que yo no veía entonces", desveló.

Y remató: "Luis era único, sabía jugar con esa personalidad. Pero pese a que tenía esa fuerte personalidad, como yo, luego era como un padre conmigo. Si soy entrenador sería un gran honor parecerme a él”.

Por último, reveló que “si finalmente cojo el camino de ser entrenador, mi mayor deseo es hacer ganar un Mundial a ”.

Eto’o colgó las botas el pasado mes de septiembre, tras su paso por el SC, a los 38 años de edad.