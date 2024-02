Samu Omorodion: "Sería un sueño jugar el partido de hoy y ayudar al Atleti a pasar a la final de Copa del Rey"

El delantero de 19 años, cedido en el Alavés, en Radio Marca: "Cuando me dijo mi agente que me quería el Atleti, pregunté si estaba de broma".

Samu Omorodion, delantero del Atlético de Madrid cedido en el Alavés, concedió este jueves una entrevista en Radio Marca ('La Pizarra de Quintana') en la que repasó cómo están siendo sus primeros pasos en la elite del fútbol español, además de asegurar que su ídolo es Samuel Eto'o y de revelar que se fija en Erling Haaland.

A continuación, las frases más destacadas de la entrevista:

Ascenso meteórico: "Hace 12 meses estaba en el filial del Granada. Pensaba como ahora: dar lo mejor de mí para que lleguen las cosas buenas que me han llegado. El trabajo tuvo recompensa".

Inicios: "Me gusta el fútbol desde muy pequeño. Mi padrino, que en paz descanse, me apuntó a un club de fútbol sala a los cinco años. Ha sido un camino muy largo".

Agradecido: "Me he cruzado muy buenas personas que me ayudaron a conseguir mi sueño y lo que estoy consiguiendo hoy en día. Soy un privilegiado y he tenido muy buenos entrenadores que me aconsejaron muy bien. Estaré agradecido a todos por siempre".

Cuando era extremo: "SIempre estuve ligado a la parte de arriba, sobre todo de delantero, hubo una etapa de infantil que jugué de extremo. Pero ya en cadete me dijeron que tenía que jugar de delantero".

Eto'o, su ídolo: "Mi referente ha sido siempre Samuel Eto'o, me asemejo un poco a la forma de jugar que él tenía, era un grandísimo futbolista, ya lo sabemos todos. Ahora me fijo mucho en los grandes futbolistas como Haaland y los grandes del fútbol europeo (...) No conozco a Eto'o, ojalá. Sería un sueño para mí".

Las críticas: "Soy debutante en la categoría, para mí es todo nuevo. Es un salto muy grande (...) Ahora estoy más sereno. Soy muy competitivo, sé de lo que soy capaz y cuando no me salen las cosas la paso mal. Mi familia, mis amigos y la gente del día a día me han podido ayudar. Me daba rabia crear oportunidades que se fuesen al limbo. La gente habla...".

Su fichaje por el Atleti: "Cuando me dijo mi agente que me quería el Atlético de Madrid no me lo creía. Le pregunté hasta una segunda vez que si era broma"

Las ocasiones generadas al Barcelona: "Me decían que no era consciente de lo que estaba haciendo con 19 años, al final miro hacia atrás y digo 'joder', al final tiene mucho mérito lo que estoy haciendo. No soy perfecto y tengo permitido fallar.

Luis García Plaza: "El míster siempre tiene mucha confianza en mí, siempre me lo ha dicho, incluso cuando estaba en mi peor momento. Me dice que tengo que tener los pies en el suelo, que trabaje, que el potencial lo tengo y que puedo mejorar".

La semi de Copa: "Sería un sueño jugar el partido de hoy y ayudar al Atleti a pasar a la final. Ojalá pase la eliminatoria, confío mucho en el equipo, hará un gran esfuerzo para darle una alegría a los atléticos. Mi sueño y mi objetivo es jugar el año que viene en el Atlético".