Sampaoli y retiro de Jorge Valdivia: "No jugaba contra los rivales sino con ellos"

El ex técnico de La Roja le dedicó un emotivo mensaje al volante tras su retiro de la actividad. "Gracias por tu fútbol", escribió el de Casilda.

El talentoso mediocampista Jorge Valdivia confirmó hace unos días su retiro oficial del fútbol profesional. El 'Mago', que jugó su último partido el pasado 5 de febrero en su breve paso por el Necaxa, reveló que se aleja de la actividad en ESPN.

"Llegó el momento de decirle adiós al fútbol profesional. Fue una decisión difícil de tomar, pero bien analizada y pensada hace mucho tiempo (...) Lo pensé bien, lo charlé con familia y amigos. Es una pena, porque es el momento en el que mis hijos entienden qué es el jugador de fútbol y al final uno juega por la familia, pero creo que era el momento justo. Venía tropezando mucho, acarreando momentos no buenos, y le había dedicado tiempo a ser disciplinado. Me dolió mucho aceptarlo, infelizmente no llegó la recompensa, así que llegó el momento de dejar el fútbol", lanzó. "No me aburrí, pero no encontraba justo para mi carrera jugar 15 o 20 minutos con la dedicación que le di al fútbol en la última parte de mi carrera", complementó.

De este modo, el volante puso fin a su destacada trayectoria que contó con pasos por Universidad de Concepción, Rayo Vallecano (España), Servette (Suiza), Colo Colo, Palmeiras (Brasil), Al Ain y Al Wahda (Emiratos Árabes Unidos), Monarcas Morelia, Mazatlán (México), Unión La Calera y los Rayos. Además, tuvo una brillante etapa defendiendo a la Selección chilena donde aportó con siete conquistas en 79 partidos disputados siendo clave en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y levantando la histórica Copa América de 2015 de la mano de Jorge Sampaoli.

Fue precisamente el nacido en Casilda quien ocupó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje alabando los atributos que lo hicieron destacar en el campo de juego.

“Un mago de seis ojos, capaz de comprender la sensibilidad de la pelota como nadie. Un mago que no jugaba contra los rivales sino con ellos”, escribió el ex DT de La Roja y Olympique de Marsella en Instagram. “Gracias por tu fútbol, Jorge Valdivia”, cerró el mensaje que encontró una rápida respuesta por parte del ex seleccionado. “Uno de los mejores DT que tuve. Gracias por cada palabra”, respondió en sus historias el nacido en Venezuela.