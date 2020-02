Rubens Sambueza desea retirarse en el América

El delantero argentino sigue enamorado del Club América, escuadra con la que ganó cuatro títulos.

A sus 36 años, Rubens Sambueza sigue siendo determinante en la , viviendo un magnífico presente con el . El mexicoargentino ya suma diez años en , vistiendo las camisetas de Universidad Nacional, Tecos, América, , León y los Tuzos.

El adiós ya está más cerca que lejos, y el Sambu lo sabe. En entrevista con EFE confesó con qué equipo le gustaría colgar los botines: "Defiendo al Pachuca ahora con la misma devoción. Tengo pasión por el futbol; sin embargo, me gustaría retirarme en el América porque me dio un nombre en México, aunque al me encantaría volver a terminar todo porque ahí nací, me crié en la casa club y me dieron la primera oportunidad".

"Estoy agradecido, particularmente con el América, fue un equipo pauta en mi vida, porque viví una etapa linda con cuatro campeonatos en cuatro años y aunque parezcan pocos, es muy difícil mantenerse en ese equipo con la presión que encierra y sobre todo ganar. Para mí fue la etapa gloriosa de mi trayectoria", argumentó al ser cuestionado respecto al cariño a las Águilas.

Más equipos

En 2019, el talentoso mediocampista confesó haber recibido ofertas por parte de y América, que rechazó por haberle dado su palabra a Jesús Martínez de jugar con el León, club en el que solo duró un torneo.

Finalmente, Rubens Óscar confesó que vería con buenos ojos despedirse con River, la escuadra que lo formó y con la que debutó en la Primera División argentina hace 17 años.