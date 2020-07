Salvador Cabañas volvió a cruzarse con el árbitro que lo echó por ‘bailar mal’

El ex - jugador paraguayo participó de una entrevista y recordó una anécdota imperdible.

El árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, quien dirigió en tres mundiales, mantuvo una charla con la AM800 de Asunción, este miércoles.

De la conversación participó Salvador Cabañas, a quien Rodríguez recordó como ídolo del América y al que visitó cuando peleaba por su vida tras sufrir un atentado en el ‘Bar Bar’ de la ciudad de , en 2010.

“Me tocó estar con Salvador Cabañas cuando estuvo al borde de la muerte. En esa oración en el quirófano Dios le dio una segunda oportunidad. Le mando un fuerte abrazo a Chava, que Dios lo bendiga”, dijo el ex - árbitro internacional.

“Una vez lo expulsé en la Liga de México por excederse en un festejo de gol y casi me lincharon”, recordó ‘Chiquimarco’.

El ‘Chava’ se prendió a la charla y le agradeció el gesto a Rodríguez, al mismo tiempo en que aportó más detalles de aquella expulsión.

“Me acuerdo bien del partido en el que me expulsó Marco. Ya tenía amarilla y me expulsó porque me excedí en el festejo, capaz porque bailé mal”, dijo Cabañas, entre risas.