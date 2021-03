Salah, sobre un posible futuro en España: “¿Por qué no?. Nadie sabe lo que va a pasar ”

Salah, en declaraciones a Marca, señala que el Real Madrid ha perdido al mejor goleador de su historia y no descarta jugar en España algún día

En una entrevista concedida al diario Marca, el jugador red Mohamed Salah se ha pronunciado sobre diversas cuestiones relacionadas el Real Madrid, su rival en los cuartos de final de la Champions. Lo que más le preocupa del equipo merengue-dice- es “que pueden ganar la Champions League. Juegan muy bien esta competición, la han ganado no sé, muchas veces, en los últimos 10 años han ganado cuatro. Es un equipo al que realmente se le da muy bien la Champions”.

Respecto a la evolución del conjunto del que dice fue su ídolo de infancia, Zinedine Zidane, desde la final disputada en Kiev (2017/18) y que acabó con triunfo blanco por 3-1, el delantero ha comentado que “ellos han perdido algunos grandes jugadores, como Cristiano Ronaldo, el mejor de su historia, alguien que marcaba muchísimos goles. Al mismo tiempo han fichado a Hazard. Eden no ha tenido suerte, ha estado lesionado... Pero es diferente. El equipo ahora está en cuartos de final, tiene grandes jugadores, aunque han perdido los goles de Ronaldo. No puedo decir cuál es mejor, simplemente digo que están en cuartos ahora, seguro que preparados y nosotros necesitamos estar listos para enfrentarnos a ellos”.

Salah confiesa no tener un ánimo revanchista por aquella final: “dejémoslo en que tengo unas ganas especiales de ganar el partido y clasificarnos para las semifinales. Lo que vaya a pasar ahora no va a cambiar el resultado de la final de Kiev. Aquello está terminado”. Y tampoco quiso recordar la lesión que le provocó Sergio Ramos en aquel choque. “Aquel partido ya se acabó, así que no pienso en eso. Pienso en el equipo, todo el mundo piensa en su equipo y todos quieren ganar. Eso es todo”.

El delantero cree que el cambio principal entre entonces y ahora es que “entre aquel momento y este nosotros hemos ganado la Premier y la Champions. Somos campeones. Eso es cambiar mucho” y tampoco ha evitado respuestas sobre su futuro. De hecho, requerido sobre la posibilidad de jugar en algún momento en España, Mohamed Salah ha respondido, sin dudar: “Espero poder jugar al fútbol durante muchísimos años. ¿Por qué no? Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, así que... Quizá algún día sí”.