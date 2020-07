Salah admite que su futuro en el Liverpool es incierto: "Nadie sabe lo que va a pasar"

El egipcio sólo piensa en "disfrutar del momento" tras haberse proclamado campeón de la Premier League con el Liverpool.

Mohamed Salah admite que su futuro en el es incierto después de que los reds se hayan proclamado campeones de la Premier League. "Nadie sabe lo que sucederá en el futuro así que vamos a ver qué pasa" ha comentado al ser preguntado por su continuidad en el club de Anfield.

El egipcio también valoró que "de momento hemos ganado la y la Premier y soy feliz" antes de insistir en esperar "a ver qué sucede en el futuro" para reiterar que "me hace feliz ganar todos estos títulos". El delantero, que ingresó en el Liverpool en 2017 procedente de la , no tardó en destacar a las órdenes de Jürgen Klopp y consagrarse como una de las grandes estrellas del mundo del fútbol.

Elogios de Salah a Jürgen Klopp

"Desde que Klopp llegó lo primero que hizo que cambiar la mentalidad de los jugadores para hacernos ganadores" comentó al respecto del técnico alemán. "Lo hizo muy bien, cuando vine me explicó el plan que tenía y me convenció" añadió para concluir que "lo estamos haciendo muy bien". En esta línea, Salah afirma que "no hay ningún secreto y de hecho no creo en secretos en el mundo del fútbol, sólo en el trabajo duro y en cambiar tu mentalidad en ocasiones".

El egipcio, autor de 19 goles esta temporada, también valoró su propio rendimiento en esta campaña que llega a su fin. "Todavía juego como extremo, ya no juego como delantero centro como antes pero el número de goles de este año no es muy diferente al de la temporada anterior", cuando transformó 22 dianas, y hasta bromeó afirmando que "si meto un hat-trick alcanzaría los mismos goles".

De esta forma, Salah deja claro que su futuro no está del todo claro pero tampoco le importa demasiado. El egipcio asegura que lo único que quiere es "vivir al día y disfrutar del momento".