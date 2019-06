Rummenigge confirma que James dejará el Bayern Munich

El directivo del cuadro alemán aseguró que fue el propio Rodríguez quien pidió que no hiciera efectiva la opción de compra.

Es oficial: James Rodríguez no seguirá en Bayern Munich. Así lo confirmó este martes Karl-Heinz Rummenigge, director general del conjunto germano, en charla con Sport 1 y SportBild.

"En principio, la decisión se tomó porque James vino a mí antes del final de la temporada y me pidió que no activara la opción de compra. Su agente, (Jorge Mendes) también me llamó de nuevo la semana pasada", explicó el directivo. "Activar la opción por 42 millones ahora contra su voluntad no tiene sentido", agregó.

Sin embargo, Rummenigge volvió a destacar el talento del 10 cafetero. "Siempre he dicho que soy un fanático de juego. Su izquierda es excepcional. Es un jugador de alta calidad", dijo. "Tiene ganas de jugar todos los partidos y eso no lo puedo garantizar", concluyó.

Así las cosas, James, quien se encuentra con para disputar al , deberá volver a la disciplina del , con el que tiene contrato vigente hasta 2021. En la Casa Blanca no tiene lugar y el cafetero busca nuevos horizontes. La es una opción, allí está en los planes de y .