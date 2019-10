Rummenige desvela detalles del despido de Ancelotti como entrenador del Bayern

El CEO del Bayern de Munich, Karl-Heinz Rummenigge, ha desvelado algunos detalles del despido de Carlo Ancelotti

El despido de Carlo Ancelotti fue una de las noticias más sorprendentes en el fútbol alemán. El italiano, que en 2017 se encontraba entrenando al Bayern de Munich, en su segunda temporada al frente del conjunto bávaro. Sin embargo, a finales de septiembre de ese año, tras perder por 3-0 ante el , los dirigentes muniqueses tomaron la decisión de cesarle de su cargo.

El CEO del equipo germano, Karl - Heinz Rummenigge, dijo lo siguiente tras la destitución: "El rendimiento de nuestro equipo desde el inicio de la temporada no cumplió con las expectativas. El juego en París demostró claramente que había que tomar decisiones. Hasan Salihamidžić y yo hablamos con Ancelotti y le informamos de nuestra decisión".

Tras ganar una y dos Supercopas de forma consecutiva, el matrimonio Ancelotti - Bayern se rompió de forma rápida. Dos años después de que se produjese el despido, el propio Rummenigge desveló detalles inéditos de aquel proceso y sorprendió con una confesión.

El artículo sigue a continuación

"Carlo tiene un gran carácter y es un gran entrenador, pero en la segunda temporada los resultados no fueron los que esperábamos. Es una persona increíblemente tranquila incluso en los momentos más difíciles. Debimos haber esperado un poco más antes de despedirle. Casi lloro después de anunciar su decisión, demostró ser un gran hombre", comentaba uno de los máximos dirigentes del Bayern de Munich.

Además, desveló las palabras del italiano nada más confirmarle su cese: "Está bien. No serás más mi jefe, pero seguirás siendo mi amigo". En ese momento, confirma Rummenigge que lloró. "En ese momento lloré porque fueron unas palabras que no esperaba. Me esperaba que estuviera enfadado por tener que irse. Es la demostración de que es una gran persona", concluyó.