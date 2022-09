Rüdiger: "Mi modelo es Pepe, siempre quise ser como él"

El alemán ha concedido una entrevista a 'Sport1' en Alemania tras sus primeros meses como madridista

Antonio Rüdiger ha concedido una entrevista al medio de comunicación alemán 'Sport1' en el cual ha repasado sus primeros meses como madridista, así como muchas otras cosas que tienen que ver con su forma de ser y con el vestuario del Real Madrid.

El ex jugador del Chelsea se mostró de acuerdo con su interlocutor después de decirle que sus primeros meses en el Real Madrid eran todo un éxito. "Muchas gracias, estoy de acuerdo. Los resultados se están ajustando, nos estamos divirtiendo mucho como equipo y me he adaptado muy bien. Para ser sincero, nunca un equipo me ha facilitado tanto el camino de forma inmediata".

También recordó una divertida anécdota del día de su presentación. "Mi primito me llamó la atención. Me envió una foto de mi taquilla y me preguntó: "Toni, ¿qué pasa?". Se lo transmití directamente a nuestro director de equipo, con la indicación de que también se puede omitir la "U". Luego me pidió mil disculpas. Pero, como ya he dicho, para mí no fue un problema. Yo mismo tuve que reírme de ello", comentó sobre el hecho de que escribieran mal el nombre en su taquilla, en la que ponía "Rüdiguer".

El germano ya avisó en su presentación que Pepe era uno de sus referentes y en esta charla ha vuelto a hablar sobre él. "Fue mi gran modelo en el Real Madrid, siempre quise ser como él. Solía ver vídeos en los que aparecía a horcajadas con sus oponentes. Entonces todavía era joven y quería demostrar a todo el mundo que yo también podía ser duro. Eso estaba en mi cabeza. Era increíble lo bueno que era Pepe. No sólo en la entrada, sino también en la preparación del juego. Pero hoy todo el mundo en el Real me dice que fuera del campo era en realidad un personaje muy tranquilo. ¿Y sabes qué? Ha sido el único jugador por el que he esperado una hora para conseguir su camiseta. Pepe, Sergio Ramos y Thiago Silva son los tres nombres de jugadores de los que me siento más orgulloso en mi colección de camisetas. ¡Leyendas absolutas!".

Además, también ha hablado sobre su relación con Toni Kroos: "¿Quién me ha sorprendido más? Toni Kroos. Siempre nos hemos llevado bien y con respeto en la selección, pero allí siempre hemos intercambiado dos frases entre nosotros. Algo así como "Hola, ¿cómo estás?" y "adiós". Tal vez porque simplemente no teníamos suficiente tiempo. En el Real Madrid conocí a un Toni Kroos diferente. Habla muy bien el español, es completamente abierto y también muy servicial. Me ha ayudado con el idioma desde el primer día y se ha ofrecido a ayudarme con otras cosas de improviso varias veces. Es un tipo muy relajado", aseguró.

Además, también confesó una curiosa anécdota con Carlo Ancelotti. "Sólo llevaba unas horas en nuestra nueva casa con mi familia, estábamos haciendo una barbacoa, hasta que de repente sonó el timbre. Lo abrí y frente a mí estaba Carlo Ancelotti. Un momento de asombro. Se sentó a nuestra mesa, comió con nosotros y conoció a mi familia. Muy normal, muy realista. Estuvo dos horas y hablamos de todo. Soy sincero, nunca había experimentado algo así, ningún entrenador había hecho algo así por mí. Después de unos meses con él, tengo que decir que cuando se trata de tratar con jugadores, Ancelotti es intocable. Don Carlo, una leyenda de los entrenadores, ya coleccionaba títulos de la Liga de Campeones cuando yo era un niño. Trabajar con él todos los días en el club más exitoso del mundo es maravilloso."