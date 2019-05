Simeone: "No buscaremos un crack, buscaremos algo como el Griezmann de la Real"

Simeone elogia al francés en su marcha, explica la situación de Rodrigo y recuerda que el club sabe sobrevivir a estas cosas

Se marcha Griezmann del Atlético y, a falta de mejor fútbol, en el Atlético se le sigue dando vueltas a su significado. El primero, el del dinero, que les hace "Siempre van buscando equipos importantes. Como Lucas con el Bayern, probablemente el ... históricamente son clubes mejores y se busca ese crecimiento". No lo dice explícitamente, pero en esa frase esconde el probable destino del francés, que no es otro que el Barça.

Simeone tiene, fundamentalmente, buenas palabras para el que ha sido un jugador clave en su equipo. "Estoy agradecido. Primero al futbolista, por estos cinco años, solo tengo palabras de agradecimiento por el nivel que nos ha dado. Como persona le quiero muchísimo, tengo una gran relación con su familia. Aprendí en la vida que desde mi lugar no juzgo las decisiones. Ustedes tienen la misión de opinar y es normal que opinen, hay que dar todo sin esperar nada. Cuando uno da todo, como Antoine, estamos tranquilods. En lo deportivo qué vamos a decir, llego de una manera y ahora hace un paso hacia un nuevo lugar. En ese crecimiento hemos participado todos", explicaba.

Es difícil pensar en un relevo para un jugador así, pero Simeone recuerda que esta historia no es en absoluto novedosa. "Cuando renovamos sabíamos que podía pasar. Sabíamos el momento de Juan, de Godín, ya había pasado lo de Lucas,que Griezmann podía salir. La tentación de Rodrigo. Nosotros firmamos sabiendo que el Atlético es mucho más grande que todos nosotros. Por este club han pasado Torres, Forlán, Agüero, Costa, Griezmann... y el club siguió compitiendo siempre", comentó el técnico, convencido de que serán competitivos, ocurra lo que ocurra.

La salida de Griezmann se une a la de Godín y, quizá, también a otras por venir. "Todas las situaciones no son iguales. Explicamos la de Griezmann, como también la de Godín.También las de Juanfran o Filipe va relacionada a los procesos que tienen los futbolistas y que no es fácil explicar desde lo sentimental. Pero es la vida que nos va pasando a todos. Me tocó a mí cuando me fui cuando me habría gustado quedarme toda la vida", comentaba, dejando abierta la salida de otros dos históricos del club.

Un caso diferente sería el de Rodri, que se debate sobre si se marcha o no. "Estamos hablando. Tengo la capacidad de abrir la cabeza para entender todo. Es un futbolista que de los últimos años es el que más se ha adaptado, obviamente con muchas cosas que mejorar. Me pone contento su crecimiento, que es enorme. Tiene 22 años y mucho que mejorar. Se van un montón de futbolistas muy importantes que dejan un lugar por ocupar. Los Rodrigo, Saúl, Koke, Oblak, Giménez van a generar... Parece que se mueve todo pero hay que estar tranquilos porque no se mueve nada", relataba el técnico.

Además, quiere recordar que el club de hoy no es el de antes, que aunque siga habiendo movimientos el éxito reciente ha cambiado ciertas cosas: "Quedarse en el Atlético es un orgullo para los jugadores que lo hacen. Son casi 10 años desde la época de Quique que se empezó a competir bien ganando títulos. Y va a seguir así. Se fue Miranda, Falcao, Raúl, Forlán, Agüero... se fueron un montón y el club sigue manteniéndose. Y con una estructura absolutamente mejor que en esos tiempos. Que sientan los que vengan la ilusión por vestir esa camiseta. Es difícil apostar por un crack hecho, no lo vamos a buscar"