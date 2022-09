El director deportivo analiza el mercado de fichajes en el que de momento ha cerrado seis fichajes pero ha perdido alguno de los puntales del equipo.

El Sevilla ha vivido un mercado de fichajes 2022-2023 muy convulso. El club de Nervión cerró los fichajes de Marcao, Alex Telles, Isco, Nianzou, Januzaj y Dolberg pero ha perdido a alguno de sus jugadores más destacados de los últimos cursos como son Diego Carlos, Koundé y Lucas Ocampos.

Monchi ha vivido uno de sus veranos más complicados como director deportivo del Sevilla y este jueves a sólo unas horas de que cierrer el mercado va a ofrecer su análisis de las altas y las bajas.

Rueda de prensa Monchi cierre del mercado de fichajes 2022-2023 en directo online: vídeo, streaming y canal TV

La rueda de prensa de Monchi comenzará a las 13:30 horas de este jueves 1 de septiembre y se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del Sevilla FC.

La cesión de Ocampos al Ajax: "Recibimos una oferta por Lucas, empezamos una negociación con varios cruces de ofertas y se llegó a un acuerdo en unas condiciones ventajosas para todas las partes. El jugador viajó para pasar las pruebas médicas y firmar los documentos. El Ajax nos comunica que su consejo de administración no veía su operación viable, llevo muchos años de director deportivo y es la primera vez que me pasa. Ayer buscamos una solución en la que todos las partes nos encontráramos cómodos. Vimos que era una buena salida para todos con Lucas allí que ya se había despedido. No fue la operación inicial pero priorizamos no vivir una situación desagradable para Lucas".

¿Mercado cerrado?: "Quedan 10 horas y siempre hay posibilidades pero si no hay nada que que sea fuera de lo normal, la plantilla es la que es. Estamos convencidos de que va a peler por los objetivos que el club se plantea. La plantilla va a ir a más y va a ir creciendo con el paso de las semanas y jugadores que han llegado tarde y no conocen a sus compañeros. Cuando vaya avanzando la competición irá yendo a mejor".

Nota al mercado: "Era el mercado más ilusionante que me tocaba vivir y sabía lo que me iba a tocar vivir. En los dos últimos años y medio, en parte por la pandemia y en parte porque el club fue más ambicioso que otras veces y nos habíamos separado de nuestro modelo de negocio. Apostamos por una posibilidad que nos diera éxitos deportivos y económicos. Fuimos más ambiciosos de lo normal en invierno pero teníamos las espaldas cubiertas porque sabíamos que nuestra plantilla tenía activos para poder retornar a nuestro modelo de negocio y en este mercado nos hemos tenido que reajustar. También había que construir una plantlla porque nuestra plantilla se estaba haciendo mayor. Hemos equlibrado los balances económicos y mejorado la plantilla en los tiempos que ha marcado el mercado. Acepto las críticas y los elogios y al final el juez que juzga todo son los resultados".

Mercado loco: "El mercado se vuelve loco en los 10 últimos días. Hago un canto al aire, creo que las instituciones tendrán que sentarse un día y razonar que el mercado no puede estar abierto en la cuarta jornada. Se debería hacer un estudio de lo que se paga en los últimos días de mercado y lo que rinden esos futbolistas".

Cómo está Monchi: "Soy un tío pasional y no voy a cambiar. Sufro y disfruto de la misma manera, estoy contento porque quedan 10 horas para que termine el mercado y ha sido difícil pero hemos sabido cuál era nuestra hoja de ruta. No hemos pegado bandazos y hemos seguido el camino, hay gente a la que le gustará y a la que no. Con un punto de nueve entiendo que a la gente no le guste pero hemos seguido lo que queríamos hacer".

Isco y Januzaj llegaron tarde: "No queríamos sobrepagar. Januzaj estaba en el mercado todavía porque nadie podía pagar su peticiones, nosotros hemos ido a por él tras la lesión de Jesús Corona y la salida de Ocampos. Hasta hace una semana teníamos las 25 licencias ocupadas y no podíamos hacer otra cosa. Podríamos firmar a 4 jugadores y esperar a dar salidas pero eso produce un estrés".

Marcao y Nianzou: "El mercado marca unos tiempos. Se podía intuir que Diego y Jules iban a salir pero eso no significaba que tuviéramos que traer el sustituto rápido y pagando mucho más de lo que creíamos. Marcao vino el 5 de julio pero después se lesionó. Tanguy era la primera opción de la dirección deportiva. El Bayern me pidió 30 millones de euros y no creía lo que costaba y negocié para que me costara 16. El tiempo es también una ventaja. El tiempo dirá si es arriesgado o no fichar a Nianzou".

Inversión económica: "He explicado muchas veces nuestro modelo de negocio. Los jugadores cuestan dinero y quieren cobrar. Puedes fichar a un jugador que te cueste 20 millones de euros y que uno que llegue libre sea más caro. En el dinero en el campo se dice mucho y es que los ingresos ordinarios de este club son más o menos 180 millones de euros, la mayoría de los estamentos recomiendan que el coste de la plantilla de salarios y amortizaciones sea el 70% de tus ingresos ordinarios. Lo ideal es que nuestra plantilla costara 140 millones pero la que tenemos cuesta 175. Hay más dinero en el campo del que deberíamos tener. El coste del club es de unos 240 millones y tenemos un modelo de negocio arriesgado".

Lopetegui: "Me canso de hablar bien de Julen. Tengo una relación muy buena y he coincidido con muchos entrenadores. Los entrenadores me dan los perfiles y los nombres lo da la dirección deportiva. Creo en él y la plantilla va a ir más porque es más competitiva".

RDT: "No ha sido opción, no lo valoramos porque tenemos nuestra forma de trabajar, el chaval me cae bien pero no ha sido una petición de Julen y no ha sido una opción que hemos barajado porque no entraba en nuestros parámetros económicos".

Dolberg: "Han salido 15 nombres en la prensa. Boyé sí fue una opción. Pensamos que Dolberg juega bien de espaldas y puede marcar goles, que es lo importante. Buscamos el perfil y después los nombres dependen de muchas cosas. Dolberg me encanta desde hace muchos años y ya lo barajamos en invierno y es un jugador que me encanta. No sé si marcará 20 goles pero responde al perfil que buscábamos. Dolberg ha entrenado bien y podría jugar el sábado. La opción de compra no es obligatoria y si se queda firmaría por cinco años".

Límite salarial: "Alabo ese control y UEFA lo está copiando. Es mejorable y todavía tiene margen de ajustarse más para que sea más justo y es bueno que estemos sometidos a un control financiero. La Premier vende sus derechos televisivos por el doble que en España y por eso tienen más ingresos".

Munir: "Es un traspaso puro y duro con un acuerdo entre Getafe y Sevilla"

Januzaj: "Lo veíamos en LaLiga, la lesión de Jesús y la salida de Lucas nos ha hecho ir a por él, sin esos condicionantes seguramente no estaría aquí".

Cuarta plaza: "Los demás clubes trabajan bien y están creciendo. Damos por asignados los otros tres, va a ser más difícil pero lo vamos a intentar".

Su arenga en Almería: "Me preocupa lo que digan los míos y eso dentro del sueldo, que me critiquen incluso la gente del Betis porque está dentro de nuestro entorno. Gente que no me conoce y me critica me preocupa poco. Lo que hizo en Almería lo hizo porque soy muy sevillista. Monchi hizo algo que creía que era necesario porque me daba rabia que 600 sevillistas estuvieran a disgusto y el vestuario estaba roto. Intenté unir a gente que quiere y busca lo mismo. Conseguimos una simbiosis para que se transmitieran cariño. Mi virtud y mi defecto es ser sevillista".