Pau Torres: "Los rumores sobre mi futuro significan que lo estoy haciendo bien en el Villarreal y la Selección"

El central del Villarreal, flamante campeón de la Europa League, habla para la prensa esta mañana en Las Rozas. Te lo contamos en Goal.

Ayer se incorporó a la concentración de la Selección, un día más tarde por haber disputado (y ganado) la final de la Europa League, y hoy Pau Torres (24 años) habla para los medios de comunicación. A partir de las 12:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el de Vila-real da sus impresiones sobre su primera Eurocopa o su futuro.

Sigue la rueda de prensa de Pau Torres con la Selección Española en directo

Dudas en defensa: "No hay presión, ninguna. Todos los que estamos aquí venimos de un alto nivel en nuestros clubes, estamos preparados para jugar con cualquiera, el que el míster decida, que será lo mejor para el equipo".

Siete intercionalidades, seis de titular, ahora sin Ramos: "Cuando uno viene aquí y es joven intenta aprender de cualquier compañero. En mi caso he jugado con Sergio al lado, he aprendido al máximo de él. Con el que juegue ahora aprenderá de mí y yo de él. Estamos listos".

El referente: "Todos tenemos que tirar del carro, luego hay gente más veterana y otra más joven. Todos están capacitados para tirar del carro. Si destaco a alguien, es Busquets, capitán, campeón de todo... También Koke, Jordi Alba... Los jóvenes queremos aspirar a ser uno de esos veteranos algún día".

Competencia con los centrales: "Hará que seamos mejores. El míster llama a quien cree que está mejor. La competencia es alta y eso es bueno, es a lo que se viene a la Selección".

Futuro: "Tengo contrato con el Villarreal, hemos conseguido un título europeo, competido con cualquier rival y la próxima temporada tenemos la Champions. Me centro ahora en la Selección".

El mensaje de Albiol: "Albiol tiene experiencia, me ha dicho que disfrute, que sea yo mismo, que estoy capacitado. Le agradezco desde aquí su apoyo desde el primer día".

Los rumores sobre su futuro: "Esos rumores significan que lo estoy haciendo bien en mi club y en la Selección. Salieron hace tiempo y mi rendimiento no ha variado. Sé que mi club me quiere y estoy centrado en ayudar a la Selección".

Laporte: "Se caracteriza por el juego de nuestra Selección. Ha estado a las órdenes de Guardiola en un club que trata muy bien el balón, saliendo desde atrás, que es lo que nos pide aquí el míster".

Si se ve ganando la Eurocopa: "Sí. Somos candidatos a todo lo que se nos ponga por delante, estamos preparados para ganar cualquier partido. Vengo de ganar la Europa League y no habría mejor manera de empezar este verano que ganar también con la Selección".

Gerard Moreno: "Tengo la suerte de disfrutar de él cada semana. Vuelve a ser el Zarra, con 30 goles en todas las competiciones si no me equivoco. Está capacitado para ayudarnos y llevarnos muy lejos".

De Gea: "Es normal que habláramos de la final. Ya lo hicimos allí en los días previos. Es fuerte de mente, ha pasado por muchas situaciones en su carrera y esto no le va a afectar. Le he animado en lo que he podido. Que esté tranquilo, que seguro que no se queda sin títulos este verano".

Columna vertebral: "Como dijo el míster, que es la realidad, venimos 24 jugadores que estamos capacitados para salir cada partido. No me preocupa los 11 que elija".

Eric García: "Es un chico muy tranquilo para la edad que tiene. Viene de jugar en un gran club como el City, ahora firma por el Barcelona y está más que capacitado. Es muy tranquilo con la pelota, tiene unas condiciones muy buenas para el juego de la Selección".

Si le preocupa la falta de competición de Eric y Laporte: "Para nada, si el míster ha hecho esta convocatoria es porque él cree que somos los que mejor podemos afrontar esta Eurocopa. Estoy muy tranquilo con todos mis compañeros, seguro que estaremos todos a la altura".