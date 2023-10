Rueda de prensa en directo online de Luis de la Fuente y Unai Simón previa al Noruega vs. Selección España

El seleccionador y Unai Simón comparecieron desde Oslo antes del duelo del domingo contra Noruega.

Uno tiene que idear una estrategia para que Erling Haaland no dañe a la Selección, y el otro debe responder bajo los tres palos si esa estrategia llegara a fallar. Luis de la Fuente y Unai Simón, seleccionador y portero titular de España, comparecen este sábado en rueda de prensa previo al choque de La Roja con Noruega de este domingo, partido correspondiente a la fase de clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024.

Haaland es el principal escollo que tendrá que superar la Selección España el próximo domingo si quiere conseguir en su próximo partido el boleto a la Eurocopa de Alemania 2024. No será el único, porque el combinado nórdico tiene otros futbolistas en gran nivel como el ex madridista Martin Odegaard o el jugador del Villarreal Alexander Sorloth. Pero Haaland representa todo y más para una Noruega que se jugará la clasificación a la cita continental en el Ullevaal Stadion de Oslo, delante de casi 30 mil personas que animarán a los suyos intentando poner difíciles las cosas a La Roja.

Del delantero del Manchester City y de muchos otros temas hablan De la Fuente y Unai Simón desde las 18:15 horas en Oslo, donde España jugará ante Noruega buscando un triunfo que le permita sellar su presencia en la Eurocopa del próximo año.

A continuación, el vídeo con la comparecencia de ambos y las frases más destacadas...

Declaraciones de De la Fuente:

"Navas está preparadísimo para jugar 90 minutos. Cualquiera de los que están en la convocatoria están listos para jugar 90 minutos. No por salir de inicio eres más importante que el que sale en el minuto 60 y el otro día se demostrós".

"¿Condicionar una alineación por las características de un jugador? Sería escoger a otro jugador para minimizar las características de ese jugador".

"Muchos de nuestros entrenamientos son sesiones de vídeos. No tienes mucho tiempo en estas concentraciones. Sabiendo que este partido tiene importancia el juego aéreo hemos intentado analizarlo y visionando vídeos".

"Desde que llevamos nosotros a Gavi sólo le han sacado una tarjeta. Lo único que tiene que aprender es a controlarse en algún momento. Con nosotros lo hace. En ese apartado estamos muy tranquilos y encantadísimos con lo que nos ofrece".

"Gavi tuvo que dejar el primer día de entrenar por precaución. Podía haber entrenado pero no merecía la pena asumir riesgos".

"Al Cristo del Cachorro le pedí salud y también trabajo, que salgan bien las cosas. Me da mucha fortaleza a la hora de tomar decisiones saber que cuento con el apoyo de Dios. Soy muy creyente".

"Con dos equipos muy potentes ofensivamente por arriba, como son Escocia y Noruega, hemos dominado las situaciones".

"Haaland es un especialista en ataque dinámico, pero estoy encantadísimo con el trabajo de mis centrales. Vamos a intentar contrarestar esas características, no sólo de Haaland, e intentaremos minimizar el talento de estos jugadores".

"Noruega tiene un potencial muy importante, un equipo y una idea muy definida. Lo tienen difícil, pero está todo muy abierto y puede pasar casi de todo. Noruega es una selección muy potente, pero se ha encontrado con una España a nivel muy alto y una Escocia muy potente".

"Morata es un jugador con un peso muy importante en la selección. El liderazgo se gana, no se otorga. Álvaro está en un proceso de mantener ese liderazgo en la selección porque se lo ha ganado. Está en un momento de madurez en su carrera profesional. Hace un papel de líder positivo y demuestra lo que es ser un capitán. Es un ejemplo, arropa a los más jóvenes...".

"Soy un perfeccionista al límite y siempre le digo a los jugadores que podemos mejorar. Pero sí es cierto que tenemos una idea y se reconoce un estilo definido de nuestra selección en estos 10 meses que llevo. En este periodo que llevamos aquí estamos satisfechos por este avance desde que llegamos".

"En estos 10 meses me siento orgulloso de dirigir a la selección de mi país. Es el sueño de cualquier entrenador español, gracias a dios lo he conseguido. Borrar en estos 10 meses... simplemente que las cosas que haya podido hacer que no hayan sido acertadas. Todos nos equivocamos, somos seres humanos y tenemos errores. Intentaré no volver a cometerlos".

"No me ocupa ni me preocupa mi renovación. Pienso en ganar a Noruega y a los partidos más próximos. El futuro no me preocupa. Estoy disfrutando y haciendo un trabajo que me apasiona".

"Con Bryan Zaragoza estamos encantadísimos, el otro día demostró que puede estar al más alto nivel y por su puesto que puede entrar desde el principio".

"Nuestro planteamiento va más allá de un sólo jugador, sabiendo la importancia que tiene Haaland para la selección de Noruega".

"Los jugadores noruegos son muy grandes y los nuestros más pequeños y se caían (risas). No tengo más que decir, cosas del fútbol".

"Trataremos de estar en la mejor versión de nuestros jugadores, emplearnos con total concentración para defender las acometidas de los rivales".

Declaraciones de Unai Simón:

"A Nyland le he visto con el Sevilla. Me gusta, tiene reflejos, rápido en el juego aéreo... No le conocía hasta que llegó al Sevilla".

"Sí le hemos preguntado a Rodri por cómo frenar a Haaland, pero también le pregunto a Raya por Odegaard. No me he enfrentado a ellos casi nunca y me gustaría conocerles. Si nos interesamos, son grandes jugadores y hay que poner un poco más de atención si cabe".

"Es una selección de futuro, hay jugadores que pueden estar en la sub 19 y sub 21. Esta selección tiene un futuro y un presente muy bueno. Los veteranos ayudan a la gente joven y eso hará grande a la selección en el presente y en el futuro".

"Las cosas que hacemos son similares a las que nos pedía Luis Enrique".

"Tampoco creo que con Luis Enrique pegar un pelotazo estuviese prohibido. Hay que pegar un balón largo si no hay opción de salida con los centrales. Con De la Fuente no creo que haya cambiado eso, se nos pide que tengamos personalidad con balón".

"Lo bueno de Noruega es que tienen jugadores con recorrido, peloteros, físicos... es un equipo muy completo. Y luego le sacan partido al balón parado".

"Voy a dejar el tema de las cámaras en el vestuario de lado porque diga lo que diga no vale para nada. Lo que a mí no me guste... si se van a seguir haciendo las cosas. No me voy a poner a detallar esas cosas que creo que no se deberían de hacer. Somos unos mandaos', si nos dicen que se meten cámaras en el vestuario se meten. Yo no me siento cómodo, pero no quiero seguir hablando de este tema. Algún día se van a meter dentro del baño a ver lo que hago. Habrá gente a la que le interesa, a mí no me interesaría".

"¿Tú ves nervioso a Nico Williams? Yo tampoco. Está jugando en el club que ha crecido y que le ha hecho estar donde está ahora. Claro que me gustaría que se quedase, pero no soy nadie para intentar convencerle. Es su vida. Si la renovación es lo mejor para él, renovará. Ahora veo muy bien a Nico".

"Lo que hace diferente a Haaland es lo determinante que es en el área. Cuanquiera balón que toca dentro del área es posibilidad de gol. Es un rematador, un goleador nato y tenemos que intentar que esté lo más lejos del área... y si está que la toque lo menos posible porque hay muchas opciones de que marque gol".

"Me veo con esa confianza del míster, pero seguro que también la sienten Kepa y David. Si los tres estamos aquí es porque estamos para competir. Los tres estamos preparados para afrontar el partido y tenemos la confianza absoluta de Luis".

"Todo lo que sabemos de Haaland ya lo hemos visto. Lo determinante que es en el área. No me he enfrentado nunca a él pero la manera de afrontar el partido es tratándolo como un delantero más, con mucho respeto como al resto de jugadores de Noruega. Intentar contrarrestarle con nuestras armas".