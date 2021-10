Rueda de prensa en directo de Pedri en su renovación con el Barcelona: streaming y vídeo en vivo online

El jugador canario firma su renovación hasta 2026, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones. A las 14h atenderá a la prensa

Pedri González será jugador blaugrana hasta 2026. Este viernes, el centrocampista canario ha firmado su renovación con el Barcelona por cinco temporadas, en las que seguirá cumpliendo su sueño de defender los colores azulgrana en un Camp Nou que recuperará el 100% del público este fin de semana.

El joven crack tendrá una cláusula "anti-jeques" de 1.000 millones de euros, la más alta de la historia del Barça. A las 14h, Pedri atenderá a los medios de comunicación en el Auditori 1899 del Camp Nou. Se sentará junto al centrocampista el presidente del club, Joan Laporta.

📹 ¡El acto de renovación de @Pedri con entrevista exclusiva en Barça TV+!#DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 15, 2021

Reflexiones de Joan Laporta

"Hoy es un día histórico, es un gran día. Estamos viviendo el momento en el que un chico que desde pequeño era del Barça está haciendo realidad su sueño. Y lo hace realidad gracias a su esfuerzo, a su talento y también gracias a ser una gran persona. Ha seguido los consejos y ha aprendido los valores que le han enseñado sus padres, aquí presentes. También ha tenido un hermano mayor que le ha ayudado mucho, se ve lo unidos que están. Y para el FC Barcelona es un día lleno de orgullo, muy emocionados. Somos conscientes de que estamos viviendo un momento histórico que nos gusta vivir. Solamente tiene 18 años y ha llegado al primer equipo y se ha consolidado, propio de grandes personas y de jugadores de gran talento".

"Es muy importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho por ambas partes. Ha habido personas de la secretaría técnica, con Ramon Planes, que le vio, con Mateu Alemany, que ha sabido encontrar el punto de esfuerzo del Barça y ha tenido el agradecimiento hacia Pedri, que también ha hecho un gran esfuerzo. No podéis olvidar que este chico está viviendo un sueño, éxito tras éxito, con el Barça, la selección, el Golden Boy, el Balón de Oro. Hoy es un gran día. Actos como el de hoy marcan. Esperemos que podamos vivir más momentos como este. Muchas gracias por lo que amas al Barça, por el esfuerzo que has hecho, por lo que estás dando. Estaremos dispuestos a hacer todo lo que haga falta para que este sueño siga. No sé si fue una premonición, pero en una visita que hice cuando era presidente en mi anterior etapa, allí nos encontramos. Te firmé una camiseta. Cómo cambian las tornas, ahora firmas tú. En esa visita, para hacer tiempo, fuimos a la Candelaria. En la iglesia se celebraba una misa y me acuerdo que hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi...¡ay! Que Pedri fuera del Barça."

Reflexiones de Pedri

"Antes de nada, hoy es un día muy feliz para mi por renovar con el club de mis sueños, pero quería acoerdarme de mis amigos de La Palma, que están pasando una situación muy difícil. Les quiero mandar mucha fuerza. Saldrán adelante pronto. Gracias al presi y al club, estoy muy contento de estar aquí hasta 2026. Espero que sean muchos años más".

Rueda de prensa

Preguntas para Pedri

Golden Boy: "Te dan el premio por el trabajo de toda la temproada. Es un orgullo que te valoren, para mi y para el Barça, que tiene muchísimos jóvenes con mucho talento. Espero que podamos hacer muchas cosas juntos".

Por qué apuesta por el Barça: "Mi ilusión es estar aquí muchos años. Para mi es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero es el club más grande del mundo, se va a levantar y vamos a conseguir grandes cosas".

Cómo gestiona el éxito: "Lo gestiono gracias a mi padre, mi madre y mi hermano, que me ayudan a mantener los pies en el suelo. Les estoy muy agradecido por los consejos que me dan. Si no me los dieran no estaría aquí".

Valor del jugador: "La cláusula da una imagen de lo que el club apuesta por mí. Tengo muchas ganas de estar aquí y de sumar grandes cosas. Quiero ver los años y el proyecto, todo esto importa más de la cláusula".

Regreso a jugar: "Creo que no tiene que ver con la temporada pasada. Es verdad que jugué muchos partidos, pero una lesión se puede dar en cualquier jugador. Es mala suerte porque quería empezar con buen pie. No me marco ningún plazo para jugar, hay que recuperarse bien para estar al máximo y ayudar al equipo, que es lo más importante".

Jugar con Sergio, Gavi y Frenkie juntos: "Eso no es decisión mía, es del entrenador. Pero creo que sí, somos chicos con diferentes cualidades. Es muy fácil jugar con Busi, Frenkie y Gavi, nos podemos adaptar todos y tenemos grandes potencialidades".

Potencial de Gavi: "Es un chico espectacular. Tengo muy buena realcion con él, siempre estamos juntos en el vestuario. Espero en el presente y el futuro compartir muchos minutos con él".

Balón de Oro, a quién: "Yo no tengo que decidir eso, pero quién lo decida creo que tendrá lo justo. Yo se lo daría a Leo, por todo lo que me ha ayudado en este club y porque es el mejor del mundo".

El Madrid dijo que no valía: "No tengo que centrarme en esa pregunta. El Madrid es nuestro eterno rival, le quiero ganar siempre. Tengo muchas ganas de hacerlo con el Barça".

Aspiraciones: "Es el mejor club del mundo. Aspiro a ganarlo todo todos los años."

Preguntas para Laporta

Pedri retirándose en el Barça: "Lo deseo, porque tiene que seguir la estela de estos grandes jugadores. Está en el camino. Es de esos jugadores que está tocado por una varita mágica. Está llamado. Ya firmaría que tuviese el carrerón profesional de los jugadores que has dicho, Xavi, Andrés o Messi. Para mi, Xavi y Andrés es como si se hubieran retirado en el Barça porque luego han ido a uns ligas menos competitivas. En el caso de Messi, lo hemos disfrutado mucho, desde los 16 a los 34. Lo mejor seguro que lo ha dado al Barça".

Gestión de Bartomeu: "Estoy tan emocionado de lo que estamos celebrando ahora, que si me permites no me distraigo contestando esta pregunta, que además la he respondido muchas veces. Lo que veo es una persona desesperada, que se está dando cuenta de la magnitud del desastre del cuál es responsable. Al fin y al cabo, el presidente es el último responsable de todo y ha de asumir sus responsabilidades. Perdona que no entre en el detalle".

Renovación de Ansu Fati: "El resultado del trabajo bien hecho acaba siendo bueno. Aquí tenemos una prueba. No deja de sorprenderme Pedri por su madurez, contestando preguntas, analizando la situación que vivimos y valorar donde nos encontramos. Pero además ve más allá, porque dice que lo vamos a arreglar. Jugadores de su nivel pueden ayudar a que la rueda deportiva vuelva a funcionar y volvamos a entrar en una dinámica ganadora. Se está negociando y se está trabajando bien. Seamos pacientes, demos tranquilidad para seguir trabajando bien para que lleguen los resultados. Hay jugadores que se están intentando renovar y esperemos que salga todo bien".

Cláusula de Pedri: "Lo queremos toda la vida en el Barça. Este es el mensaje principal. Este es el valor, pero Pedri vale mucho más".

Día más feliz: "Te diría que sí. Fui muy feliz cuando ganamos la Copa del Rey, pero hoy es de esos días que merece la pena ser presidente del Barça. Gracias a fenómenos como este chico".

Estado del Camp Nou: "Ya lo dijimos. Nos sorprendió porque detectamos un número muy elevado de patologías que si no las llegamos a reformar no hubiéramos podido abrir el estadio si el Covid hubiera terminado antes. Hicimos una inversión de 2,5 millones a corto plazo y del orden de 20 millones a medio plazo. Atendimos las más urgentes para dejar el estadio con un certificado de máxima seguridad. Se están arreglando otras patologías que no afectan a la seguridad. Le tendréis que preguntar a quién lo debía hacer y no lo hizo. No tenía ningún sentido no hacerlo, preguntad al responsable".

Financiación 1.500 millones Espai Barça: "De momento, lo que se va a hacer es pedir la aprobación para pedir la financiación, porque es una cantidad que supera el 10% de los ingresos del club. En ningún caso puede ir a referéndum, porque tenemos que cumplir los Estatutos y debemos pasarlo por Asamblea. Los jugadores se merecen estar en el mejor estadio del mundo. No solo es para el estadio, sino para el Nuevo Palau, el pequeño Palau, la nueva pista de hielo y las oficinas. Va a representar un lugar de entretenimiento de referencia mundial. Lo que no queremos hacer es no ser previsores, por eso pedimos la autorización para financiarlo. Es un estructura de financiación muy beneficiosa, se convierte en una inversión. La devolvemos con los ingresos adicionales que genere el proyecto una vez esté construido. Durante la construcción no tendremos que devolver nada. Es entrar en la modernidad. Nuestros rivales ya han hecho los deberes. Ahora estamos en desventaja respecto a nuestros competidores. Nos representará un 67% de ingresos adicionales a los que ya tenemos".

Preguntas para Mateu Alemany, director de fútbol

Cláusula de Pedri: "Las cláusulas tienen varios componentes. Uno es el valor que el club da a la renovación y como se proteje a un activo. Aquí está el mensaje y la intención que tiene el club. Está fuera de mercado porque queremos que se quede muchos años con nosotros".

Renovaciones de Sergi Roberto y Dembélé: "Como ya sabéis, no soy muy partidario de contar las cosas día a día. Es vuestro trabajo saberlo y, si fuera posible, grabarlo con la cámara. Estamos trabajando. Os puedo decir que estamos hablando con muchos jugadores. La situación no es fácil, porque se tiene que entender que la situación económica es muy complicada. En otras épocas hubiera sido más fácil y ahora tenemos que ajustar y convencer al jugador. Es un equilibrio complicado dada la situación financiera. Nos toca ajustar salarios para no encontrarnos en un futuro lo que nos hemos encontrado nosotros".