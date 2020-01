Zidane niega pereza en la rueda de prensa previa al Unionistas-Real Madrid: “La Copa es una competición importante para nosotros”

El entrenador del habló sobre el encuentro de que les mide al Unionistas de Salamanca , un partido que ha desatado pasiones en tierras charras donde sueñan con la visita del equipo blanco.

Sobre el estado del césped de Las Pistas , ahora nevado y donde se habla de que no habrá agua caliente para todos y otras cuestiones, Zidane comentó.

No es verdad, todos los jugadores empezaron con un campo muy mal. Mentalmente y deportivamente estamos preparados para cualquier cosa. Sabemos dónde vamos a jugar, pero jugamos en todos los campos del mundo y con dificultades.

El otro día tenían molestias, pero ya han entrenado y están listos para jugar. Estamos aquí para lo que nos toca, el partido de mañana es de Copa y vamos a darlo todo. No creo que les dé pereza como dices . Es un deber y debemos estar preparados cada día.

Tiene opción para salir pero todavía no es oficial . Vamos a esperar. Todo lo que dices puede pasar. Odriozola puede salir, pero de momento no es oficial y de todas formas no voy a quitar a uno para meter a otro. Tenemos una plantilla muy larga.