Zidane: "Quiero que Bale se quede hasta el final de la temporada"

El técnico madridista compareció ante los medios en la previa del encuentro de Champions frente a los otomanos.

Zinedine Zidane atendió a los medios antes del trascendental partido ante el donde se juegan consolidarse en la segunda plaza y eliminar a un rival al que ya ganaron en el partido de ida con gol de Kroos.

Sobre la convocatoria de Bale con fue cuestionado Zidane quien se mostró claro.

"No me molesta que Bale vaya con Gales. Él quiere estar con nosotros y sufre. Si no está listo para jugar no va a jugar allí… creo. Se ha lesionado después del partido con Gales, pero él quiere jugar. Mi sensación es esa. Nuestra afición debe pensar en positivo. Decían que quiero que se marche en enero, es tontería. Cada uno puede hablar de mí, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falta. Yo quiero que se quede hasta el final de temporada. Intentará hacerlo bien con el Madrid cuando esté bien".

“Nosotros no hacemos eso, lo que queremos es que el jugador esté bien. De momento no está listo, no está preparado para entrenar con normalidad. Su país le convoca tiene derecho y nosotros no nos metemos. El jugador lo que quiere es estar bien, sufre el primero pero luego veremos cómo está en la última semana y cómo va a hacer con Gales si estará listo o no. La pena es que no está listo con nosotros”.

“No nos podemos meter en esas cosas. El jugador está convocado y debe ir. Luego veremos lo que va a pasar. Me hubiera gustado tener a Gareth con nosotros para no hablar de eso, pero aún le falta algo para estar con nosotros”.

“Ahora mismo no está disponible, lo que diga luego con su entrenador no lo sé. Lo que me interesa es tenerle bien. Cuando no está bien sufre. Está molesto y nosotros no estamos contentos”.

“No me meto si es injusta o no la prensa o a la afición con Bale. Hay que aguantar. Lo importante es lo que vivimos dentro y el jugador también”

Respecto a lo que dicen los representantes sobre una mala relación Zidane-Bale, Zizou es tajante: “Tenemos buena relación, nos decimos buenos días todos los días, quiero a mis jugadores. No podemos tener todos la misma cercanía, pero nunca me ha pasado nada con Gareth. La situación es esta, es muy buena. Yo cuando jugaba me podía ir antes de un partido. Lo importante es que estén antes del partido y al descanso apoyando. Están todos comprometidos.

Sobre la situación de James

“Es un poco lo mismo que con Bale, no está disponible todavía tiene molestias y es el día a día. No podemos contar ahora, es la realidad. No está disponible y ojalá que vuelva rápido, aunque sea difícil cuando tenga que hacer la convocatoria”.

Pide apoyo a la afición

“Pido a la afición que nos ayude. No se puede hacer la diferencia desde el minuto uno, nos costó meter el gol, pero necesitamos nuestra gente hasta el final. Los jugadores lo necesitan también”.

Mbappé y su fichaje por el Madrid

Respecto a la conversación del expresidente del Mónaco con Mbappé para quedarse unos años en París y luego irse al Madrid, Zidane confirmó:

“El jugador es quien va a decidir. Es jugador del y veremos qué pasará en el futuro. Siempre dijo que su sueño era jugar en el algún día”.

Zidane sobre el VAR y la polémica del Madrid-

Mi opinión es la misma, creo que el VAR como sistema es positivo y se puso en marcha para mejorar nuestro deporte, pero evidentemente veo cosas que suceden que son diferentes a otras. No concuerdan. Hay que tener en cuenta la interpretación del árbitro. A veces van a ver las jugadas, otras no... yo creo que todos hacen su trabajo lo mejor posible. Se pueden equivocar. El otro día vi mano y ya está, hay que aceptar los errores del resto también. Espero que cada vez haya menos errores y menos polémicas. Está el VAR para que todo sea más claro".