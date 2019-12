Rueda de prensa de Valverde antes del Barcelona - Real Madrid: "Los dos queremos salir líderes del Clasico, pero queda mucha Liga"

El técnico del club blaugrana valoró cómo afronta su equipo el Clásico y destaca la importancia de que sepan frenar a Benzema.

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes del primer Clásico de la temporada, que tendrá lugar en el Camp Nou mañana miércoles 18 de diciembre después de haberlo retrasado el pasado 26 de octubre por cuestiones de seguridad a raíz de las manifestaciones convocadas tras la sentencia al juicio del Procés. Es un partido que vale el liderato, pues ambos equipos comparten la primera posición de la tabla en estos momentos.

"Aún estamos en la primera vuelta. Queda mucho por delante. Cualquiera de los dos querrá salir líder del partido, pero queda mucha Liga. Estamos muy igualados, comparado con los últimos clasicos. Independientemente de lal diferencia de puntos, en estos partidos todo se iguala por lo que significa", comentó.

Los condicionantes políticos el partidos: "No pensamos en otra cosa que no sean los 90 minutos del partido. Hay pequeños cambios, pero no son significativos. Es lo mismo que hacemos cuando jugamos fuera de casa. No es problema".

Acciones políticas de Tsunami: "Estamos al cabo de lo que ocurre, pero estamos acostumbrados a que se monte mucha expectación alrededor de nuestros partidos. Sabemos lo que se comenta, pero lo que más nos ocupa y preocupa es el partido. Lo otro es algo a lo que no podemos llegar y nos preocupamos de los 90 minutos, que es lo que nos toca".

La suspensión de octubre: "En aquel momento pensaba que lo mejor era jugar, para dar normalidad al tema. Creo que el partido se va a jugar sin problemas".

Se concentran con el : "Vamos a ver si me encuentro con Zidane, pero será difícil que antes del partido nos encontremos entrenadores y jugadores de ambos equipos".

Ve el partido como hace dos meses: "El partido de hace dos meses era igualado y ahora también lo veo igualado. Entonces ibamos un punto o dos por delante y ahora estamos igualados porque el Real Madrid marcó un gol en el minuto 95 el otro día. Aunque no estuvieramos parejos, en estos partidos todo se iguala".

Precedentes positivos: "En el Bernabéu hemos tenido buenos resultados. En casa nos está costando más. Aquí el Real Madrid es un equipo que suele jugar bien y que afronta los partidos con mucha intensidad".

Arthur: "Será difícil que pueda jugar mañana. Ayer no entrenó y veremos que pasa en el entrenamiento de hoy".

¿Teme una suspensión como con Zozulya?: "No temo nada respecto al partido de mañana. La gente se puede expresar como quiera siempre que haya respeto para todos. No sé que ocurrirá a partir de ahora después de la suspensión del Rayo- , pero el fútbol tiene que unir y no separar".

Menos tiempo de preparación para el Madrid: "Influye tener un día más. De tres días a cuatro es una pequeña ventaja. Tal y como estaba programado el partido eramos nosotros los que teníamos un día menos y veníamos de un desplazamiento largo".

Controlar a Benzema: "Está haciendo una gran temporada, viendo puerta con mucha facilidad. Siempre tiene ocasiones y será fundamental tenerle controlado".

Un Clásico igualado: "A pesar de las diferencias, los clásicos siempre son igualados, pero además ahora estamos igualados en la clasificación. Tiene cierta trascendencia, porque el que gane se pondrá con tres puntos de ventaja".

Las quejas del VAR: "Estaba claro que con la llegada del VAR no se iban a acabar las polémicas, porque el fútbol lleva la polémica metida dentro. Cada uno ve siempre las cosas según su punto de vista. El otro día pensamos que si se revisaba el VAR se podía pitar penalti la jugada de Piqué, pero no fue así y no tengo más que decir".

Las bajas del Madrid: "Tenemos que buscar nuestra forma de jugar independientemente del Real Madrid. Tenemos que pensar en lo que vamos a hacer nosotros. Ellos tienen muchas variables y será su entrenador el que decida. Puede que juegue Bale, Isco, Vinicius, Rodrygo, que juegue con cuatro centrocampistas, pero nosotros tenemos que plasmar nuestro guión".

El Clásico más difícil: "Todos son difíciles y todos tienen trascendencia. Hasta el que jugamos al final de en que ya éramos campeones. Solo me fijo en la tabla, no en lo que rodea al partido".

El primer Clásico de De Jong y Ansu Fati: "Es el primer clásico para alguno de nuestros jugadores y también para alguno de los jugadores del Real Madrid. Es un partido con connotaciones y ritmo especiales. La trascendencia se nota desde que estás en el túnel de vestuarios".