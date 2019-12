Simeone tras el el Atlético 0-1 Barcelona: "No siento impotencia, ante un gol así solo queda aplaudir"

El Cholo compareció ante los medios tras el partidazo entre rojiblancos y azulgranas para analizar lo ocurrido.

Diego Pablo Simeone atendió a los medios tras el - con el que se cerró la decimoquinta jornada.

Impotencia no, ante un golazo tienes solo que aplaudir. Cuando llegó al contragolpe se preveía peligro. Me quedo con todo lo otro bueno del equipo. Para la clasificación vale poco, pero sí para el juego.

No me voy a detener solo en algo tan claro como comentas (Messi juega en el Barça). En el buen partido que hicieron, en el trabajo que hicieron siguiendo las indicaciones del entrenador. Controlamos bien al Barcelona, en la segunda mitad le convenía más a ellos que se partiera. Messi y Suárez son de fallar poco en esas cuestiones. Contento con el trabajo de los futbolistas. Los resultados no dan lo que queremos. Toca apretar.

La falta de gol

¿16 goles en 15 partidos? Está claro que contra los números no podemos decir lo contrario. Estamos ocupándonos de buscar soluciones y eso es tener ocasiones de gol que hoy las tuvimos.

Necesitamos los puntos, pero los únicos caminos son merecerlos. Estamos en la línea a seguir y debemos mejorar los detalles. El campeonato es largo y debemos apurar para seguir en esa pelea con tantos equipos.

No preocupa Barça y Madrid, sí

No me preocupo del Barça y del Madrid, sí del Sevilla que se fue a cinco puntos.

¿Fichaje de un '9'?

Con el club siempre trabajamos en comunión y hasta que no pase nada que pueda contar, seguiremos así. Tenemos a Morata, Joao, Correa, Vitolo… son los que nos pueden dar más alternativas en este momento.

Pitos por el cambio de Joao Félix

¿Pitos al cambio o al futbolista? Creo que había dado todo y estaba cansado. Buscaba sacar a Vitolo que da pausa y juego. Joao es quien mejor nos da transiciones de ataque. Estamos expuestos siempre.

Todos necesitamos puntos en esta carrera por la clasificación y los objetivos y nos hemos alejado de ellos. No hemos sumado puntos y nos alejamos. No me voy contento con eso.

No quiso opinar sobre los cánticos contra Griezmann

En declaraciones a las teles con derechos dijo varias cosas también

"Yo soy el que menos paciencia tiene pero tenemos que entender que ha habido un cambio enorme en el equipo. Estamos mejorando en base al juego pero el gol no está".