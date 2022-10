Rueda de prensa de presentación de Sampaoli en el Sevilla en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

El técnico ofrece su primera rueda de prensa como preparador sevillista antes de medirse al Athletic en la 8ª jornada de LaLiga.

El Sevilla vive un momento muy complicado tras un terrible arranque de temporada tras lograr sólo 1 victoria en 10 partidos. El club ha decidido destituir a Julen Lopetegui y cerrar la vuelta de Jorge Sampaoli como entrenador para tratar de cambiar la situación y el argentino debuta este sábado ante el Athletic en la octava jornada de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Su idea: "La idea es construir una identidad futbolista que nos permita mejorar las emociones y el protagonismo y en esa tarea estamos poniéndole fervor a esa realidad y esperamos que podamos tener un equipo que disfrute el partido".

Partido de mañana: "Esperanza, un partido donde tenga la posibilidad e tener la información necesaria contra un rival que viene muy bien yh un rival que viene bien, equiparar esas emociones y tratar de superarlos desde el juego.Espero un partido competitivo ane un rival que está muy bien. Queremos superarlos deportivamente".

Diferencias con su primer etapa: "La diferencia es clara. Armamos un equipo para mí y ahora el equipo está construido de otra forma. Pensamos que tenemos la posibilidad de mejorar el rendimiento con estos futbolistas".

El momento del Sevilla: "Creo que está relacionado con las emociones, el equipo ha perdido confianza. Hay que recuperar lo que llevó a estos jugadores a estar arriba. Esto genera ansiedad, miedo y desilusión y tenemos que recuperar la alegría. Tenemos futbolistas para cambiar la situación".

¿Necesita fichajes en invierno?: "Lo tendré claro después de estos partidos. Me fijo en el presente. Hay 10-11 partidos y después lo tendré más claro. Este mes va a ser como diez años".

Objetivo: "Creo que pensamos sólo en el partido siguiente. Poner objetivos hoy es mentirnos. Mi primera obligación es que este tipo compita y recupere el conocimiento".

Estado anímico y el dominio de las áreas: "La contundencia en las áreas es importante para ganar partidos. Tenemos que mejorarlo para ganar partidos. Pensamos que tenemos jugadores que pueden lleguer a modificar la euforia popular. Tenemos que contagiar desde el campo".

Isco: "Todos conocen su talento y su jerarquía y tenemos que sacarle lo mejor para que el equipo salga de esta incomodidad".

Por qué vuelve: "La gente que me contrató en su momento me volvió a requrir y confío en esa gente. Hubo una chance de venir, decidí venir porque el fútbol no te da la posibilidad de elegir los momentos".

Mensaje a la grada: "La grada expresa lo que siente y tenemos que contagiarlos".

Cuándo le contactaron: "Fue hace muy poco tiempo".

Lopetegui: "Hizo méritos para que lo despidieran de esa manera y fue un gesto con un entrenador que se lo merece".

Carmona y Kike Salas: "Son jugadores que vamos a tener que conocer en el día a día. Queremos percibir lo que nos pueden dar y hay que saber si pueden disfrutar de un momento tan comprometido".

Jordán: "Está pasando un momento de inseguridad, el equipo mejora cuando él puede jugar. Comprende muy bien el juego".

El equipo que más presiona de Europa: "El equipo no está construido para presionar, está construido para defenderse con el balón. Intentaremos adaptarnos a los jugadores que tenemos y no forzarles a tener situaciones que le deterioren".

Afición molesta por su salida: "Espero que se hayan olvidado, tienen derecho a expresarse. Sentí que tenía que salir y fue una decisión vital".

¿Su reto más díficil?: "Es un reto difícil como el de Marsellla. Fue un momento caótico desde el inicio y espero que cambie rápido. No tengo temor por enfrentarme a esta realidad, es una oportunidad".

Cómo ha cambiado como entrenador: "Mi mayor aprendizaje es adaptarme a la plantilla en el corto plazo, entender lo que les pasa".

Papu y el Mundial: "Es normal que el jugador piense en el Mundial pero si detectamos eso pienso sólo en el club y que estén centrados en cambiar la situación".

