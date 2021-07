El futbolista, clave en la tanda ante Suiza, dio sus impresiones antes de medirse a Italia. También valoró su crecimiento y destacó a Unai Simón.

Mikel Oyarzábal pasó por rueda de prensa apenas dos días antes de que se dispute la semifinal de la Eurocopa contra Italia. El futbolista de la Real Sociedad tuvo un papel clave en los cuartos de final, anotando el penalti decisivo en la tanda ante Suiza para meter a los de Luis Enrique entre los cuatro mejores del torneo.

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa de @mikel10oyar.



📍 Media Center de la Ciudad del Fútbol (Las Rozas)#SomosEspaña #EURO2020 https://t.co/TnUClQhp0A — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 4, 2021

Así fue la rueda de prensa de Mikel Oyarzábal

Titularidad: "Estoy dispuesto a lo que el entrenador me pida. Si hay opción, encantado, y si no estaré en el banquillo intentando ayudar en lo que pueda. Todos quieren jugar, pero sólo pueden hacerlo 11 o 16. El resto, aunque no juegue, está y estamos ayudando".

Su trato con Unai Simón: "Le conozco desde hace mucho tiempo, hemos jugado muchas veces en contra en las inferiores de la Real Sociedad y el Athletic, también hemos coincidido con Euskadi en los campeonatos autonómicos. Tengo una buena relación con él, me considero un amigo. Está más que capacitado, como está demostrando. Ha trabajado mucho durante mucho tiempo para estar aquí. Es un placer poder compartir con él una experiencia como esta".

Penalti decisivo: "El camino hasta el balón fue un poco más largo de lo normal porque el balón quedó un poquito más lejos y ahí le das un poquito vueltas a qué vas a hacer. Una vez que pongo el balón y tomo carrera, la idea que tengo es clara, tenía decidido lo que iba a hacer. Tenía confianza en que las cosas iban a salir bien cuando el míster dijo que quién quería tirar, yo estaba dispuesto. Fue bien, así que todos contentos".

Italia: "Va a ser un partido muy complicado. Ha demostrado el nivel que tiene, llega en un gran momento, pero nosotros también y en eso nos tenemos que centrar. Si estamos acertados, tendremos más posibilidades de ganar. Es una selección de mucho nivel, pero lo más importante es ser nosotros mismos, como hasta ahora, que en todos los partidos hemos dado una gran imagen. Tenemos que seguir confiando en nosotros mismos y seguro que así va a ir bien".

Penaltis: "Son cosas que se trabajan. En este mes lo hemos hecho mucho tiempo. Creo que el resto de selecciones también. En un momento puntual puedes tener o necesitar un poquito de suerte pero detrás de todo lo que se ve en los partidos hay mucho trabajo y hay que darle mucho valor. Estudiamos a los porteros y los porteros, a los lanzadores, hay mucho trabajo detrás".

Críticas a la convocatoria: "Eso lo consideráis vosotros. Nosotros, desde el primer día que llegamos, teníamos confianza de que éramos un grupo sólido, unido, con nivel y que haríamos un gran papel. Desde fuera quien sea que opine lo que quiera, está en su derecho. En todo momento hemos confiado".

Qué piensa cuando se imagina contra Bonucci y Chiellini: "En poder superarlos y poder meter un gol más que ellos. Es una selección de mucho nivel, con jugadores de alto rendimiento en grandes equipos. Creo que nosotros no somos menos, tenemos confianza en nosotros mismos, podemos hacer un gran partido tengamos a quien tengamos en frente".

El artículo sigue a continuación

Muchos Sub-21: "Hay momentos en los que se tienen que dar cambios y, poco a poco, en el fútbol también. Es lógico que se eche de menos a gente que ha dado muchísimo por esta Selección, pero es lógico que se esté dando un cambio generacional. En el fútbol llega un momento en el que tienes que parar. Esta Selección, con muchos jóvenes, tiene nivel para enfrentarse a quien sea".

Cansancio y viajes: "Te puede ayudar jugar en casa a sacarlo adelante, pero todo el que está en semifinales es por méritos propios, en casa, fuera y contra quien sea. Si tienes que elegir, claro que prefieres hacerlo en casa, con tu gente y sin tener que viajar y desplazarte, pero todo equipo en unas semifinales de una Eurocopa es por méritos propios".

Asimilar su crecimiento: "En este mundo del fútbol no eliges cuándo llegan las cosas, te tienes que ir adaptando. Estoy encantado de poder vivir todas estas experiencias en mi club y en la Selección, anteriormente en la Sub-21. Soy un afortunado, quiero seguir aprendiendo".