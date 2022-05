Kylian Mbappé ha renovado con el Paris Saint-Germain con el Paris Saint-Germain hasta 2025 dando calabazas a la oferta que tenía del Real Madrid. El jugador comparece este lunes ante los medios junto al presidente del club galo, Nasser Al-Khelaifi, para explicar su decisión de quedarse en el club de su ciudad.

Rueda de prensa de Mbappé de renovación con el PSG en directo: vídeo, streaming, declaraciones del jugador y del presidente Al Khelaifi

Cómo ha vivido estos meses: "La ventaja que tenía es que estaba la temporada por delante con objetivos que cumplir y me he refugiado en mi fútbol. Ha sido una decisión difícil, no he tenido problemas con la presión".

¿Intervendrá en la política deportiva?: "Es pregunta no es para mí, sólo soy un jugador de fútbol y no tengo nada que decir de eso. Sólo soy un jugador de fútbol y no me separo de ese papel.



Cambio de opinión:



"Todo el mundo sabe que el año pasado me quería ir, era la mejor decisión en ese momento. Este año había contexto privado distinto. Como francés y la importancia que tengo en el país irme de esta manera".

Cuándo tomó la decisión: "La tomé la semana pasada, pero no le dije nada a mis compañeros y el club quería que guardara silencio. Tengo mucho respeto por el Madrid y les agradezco todo su esfuerzo. Han hecho todo lo posible para hacerme feliz y les estoy agradecido. He aprendido a mirar justo delante de mí, hoy firmo un nuevo contrato y espero que sea mi mejor elección. Es una nueva era y no sé qué pasará en el futuro. No sé que pasará en tres años".

No al Real Madrid: "El Madrid lo hizo todo bien conmigo. Tengo buena relación con Florentino Pérez. Tome la decisión antes de llamar a Florentino y decírselo al presidente. Ellos han intentado hacerme sentir bien. Hicieron lo mejor y le tengo mucho respeto a Florentino. He tomado una decisión personal, la mejor para mí. Centrarme en este nuevo proyecto, en esta nueva era. Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país porque soy francés y amo a mi país".

Por qué su decisión: “Todo el mundo sabe que quise salir en verano y era la mejor decisión posible en ese momento. Los años cambian. El contexto es diferente ahora. Es un contexto distinto. Conozco lo que puede aportar a mi país, es un país en el que sueño jugar. No sé dónde estaré en tres años".

Al-Khelaifi: "Mbappé se queda para escribir la historia del PSG"

"El sueño de Mbappé siempre ha sido quedarse en el PSG para ganar. Tenemos uno de los mejores campeonatos del mundo entero. Con él vamos a tener nuevos objetivos que consistirán en ganar, ganar y ganar. Es una renovación muy importante para mí personalmente. Vamos a continuar con nuestro proyecto y nuestra gran historia con Mbappé, se queda aquí para escribir la historia del PSG", aseguró el presidente.

Peso de Mbappé en las decisiones: "Lo que me gusta de Kylian es lo deportivo, el fútbol. Es una gran decisión para la Francia. Es algo muy positivo. Mantenemos al mejor jugador del mundo en nuestro campeonato. Los periodistas deberíais estar contentos de ello".

La denuncia de Tebas: "Yo tengo respeto por todos los clubes y por todas las ligas. La Liga no es la misma de hace tres o cuatro años. El respeto es fundamental. No es mi negocio. Será una pregunta para el presidente de nuestra liga. No escucho nada de eso, tenemos al mejor jugador del mundo en nuestro proyecto".

Cifras del contrato: "No vamos a hacer públicas las cifras, pero lo más importante para Mbappé es el proyecto deportivo".