La Selección de España se juega su futuro y el billete al Mundial de Qatar 2022 y Luis Enrique Martínez y Dani Carvajal han atendido a los medios de comunicación en Grecia antes del partido en el que La Roja no tiene margen de error.

El rival: "Han cambiado el sistema táctico. Gracias a ello han hecho muy buenos partidos. Me espero a una Grecia motivada, con su gente. Es un muy buen equipo defensivo. Nos va a costar con el balón y también sin él. Tenemos que presionar bien, porque saben qué hacer con él".

Estado del equipo: "Tengo mucha suerte, porque tras ver los entrenamientos la verdad es que soy optimista. La manera que tenemos de entrenar me hacen estar confiado. Me siento afortunado de ser seleccionador. Lo que me han transmitido los jugadores me da tranquilidad".

Obligado a ir al Mundial: "España tiene que estar obligada a ganar cada partido. Luego al final se hace la suma. Siempre tenemos la presión de ganar".

No piensan aún en Suecia: "No hay atisbo de dudas. Solo hay un partido en Atenas ante Grecia. Pensar en otra cosa nos desviará de lo más importante. No va a haber equivocación porque no existe nada más que este partido".

La presión: "Bendita presión. El problema es que no la haya. Este equipo ha demostrado que con presión ha rendido siempre. Sin presión no seríamos la selección española".

Planteamiento defensivo de Grecia: "Es un equipo muy bien organizado. Le generamos menos ocasiones de las que deseábamos. Tenemos que presionar bien. Saben qué hacer con el balón. Encerrados atrás es lo más difícil para poder atacar. Tenemos recursos para superar eso. Tienen posibilidades de jugar una repesca y quizás ataquen un poco más. En cualquier caso, estamos acostumbrados a estas situaciones y capacitados para superarlo".

Gavi: "Está participando muchos minutos con su equipo. Ha jugado en una posición que no es la suya. Con nosotros lo hará en su posición. Físicamente están todos como aviones. Ahora mismo están en plenitud".

Mikel Merino es baja:

"Merino no jugará. No queremos correr riesgos con ningún jugador".

Resultado del Georgia - Suecia: "Hubiera preferido jugar a la misma hora. No va a ser una motivación. No nos interesa ese partido. Dependemos de nosotros y de nuestro rendimiento. Me interesa que estemos centrados en ganar nuestro partido".

¿Partido para veteranos?: "Creo que los equipos los forman un compendio de jugadores, jóvenes y veteranos. Podemos controlar cómo queremos jugar. Es un partido para jugadores de fútbol y para demostrar que somos mejores. Demostrarlo en el marcador".

Morata y RDT: "Ferran para mí es un jugador de banda. Puede jugar de '9'. Morata está en su nivel. Le veo predispuesto. Estoy encantado con los nuevos, Raúl de Tomás. Tenemos muchas ganas de verlo, un delantero más puro que también puede asociarse. Tiene gol... Tengo ganas de ver el terreno de juego y que se pueda ver un buen partido de fútbol".