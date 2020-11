Rueda de prensa de Luis Enrique: "Asensio está a buen nivel, pero lejos de lo que puede hacer"

El seleccionador español explicó que Asensio está a buen nivel, pero lejos de lo que puede demostrar, en la rueda de prensa previa al Holanda-España.

Luis Enrique habló ante los medios en la previa del partido de España frente a Holanda, un amistoso que servirá como preparacion para los duelos valederos para la ante y . En ella repasó grandes nombres como Asensio, Morata, Llorente, Kepa o Ansu Fati dejando una reflexión de cada uno.

"Asensio está a buen nivel, pero lejos de lo que puede hacer"

“Asensio me encanta, si repasáis lo he traído el 99% de las veces. En esta no iba a venir. Para mí está jugando a buen nivel pero lejos de lo que puede hacer. Le considero muy bueno e interesante”.

“Sobre Kepa no tengo dudas, atraviesa un momento delicado y antes jugaba y ahora no, pero yo valoro lo que necesita. Jugó un partido en la anterior concentración y lo hizo bien. No jugar pesa, pero tengo el comodín de tomar la decisión”.

"Morata está pleno de confianza y Llorente tiene condiciones óptimas"

“Respecto a Morata, además de contar con la plena confianza de su jugador, le veo en términos de confianza exultante, con un perfil más contundente. Acompaña los goles que para un delantero cuenta, pero nosotros encontraremos los goles a través de nuestro juego colectivo no de un solo hombre”.

“En cuanto a Llorente está jugando como segundo delantero, lo normal de los jugadores es que vayan hacia atrás no hacia delante. Como Llorente es un jugador con condiciones óptimas hace que desde pivote donde empezó, haya pasado a una banda y ahora a segunda punta, está en buen momento”.

Tranquilo con Ansu Fati pese a su lesión porque está en buenas manos

“Sobre Ansu Fati el fútbol es muy duro, de contacto, independientemente de la edad que tengas… las lesiones están ahí. De joven ya lo conoció, no le afectará para nada en su futuro porque está en buenas manos. Debe saber que forma parte del fútbol y su partido es el día a día”.

“Estos partidos nos van a servir para ver el nivel de los jugadores, algunos lo tendrán superior y otros inferior a lo que pensaba pero luego en la veremos. Lo que veo hasta ahora me gusta y lo comparo con otras selecciones y me gusta. Hay muchas cosas a mejorar y hay que trabajar en este poco tiempo y hemos de ser optimistas”.

“Los entrenamientos son postpartido y prepartido. Solo pudimos trabajar ayer con tres jugadores y hacer un entrenamiento táctico corto y hoy un entrenamiento sin carga física. Utilizamos lo que podemos para preparar lo que podamos”.