Rueda de prensa de Luis de la Fuente, previa al partido ante Noruega

Luis de la Fuente comparece ante los medios en vísperas de su debut en el banquillo de la selección absoluta

Luis de la Fuente, ha respondido a las preguntas de los periodistas,, horas antes de hacer su debut como seleccionador absoluto. El riojano comienza su etapa ante Noruega y se ha mostrado confiado en el potencial del grupo que dirige y lo que van a ofrecerle en este camino hacia la próxima Eurocopa de Alemania, que comienza mañana en Málaga.

Entre otras cosas, ha dejado clara, cuál es la idea de juego que va marcar su dirección del equipo nacional. "La idea de juego está muy clara. Jugar con balón y atacar, atacar y atacar".

Esa sería la idea básica pero, en las últimas horas se ha debatido mucho sobre la necesidad de tener un Plan B cuando las cosas no salen. Es algo que se le echó en cara a Luis Enrique y que Iago Aspas, aseguró que esta selección si tiene. De la Fuente prefiere no ponerle nombre a las variantes de su juego.

"A mi me gusta tener diferentes alternativas ante los diferentes problemas que me van a generar los equipos rivales. No sé si eso es un plan B. Pero tengo futbolistas fantásticos que en el momento en el que se produzca un cambio tienen capacidad para resolver el problema que se pueda plantear".

También le han preguntado sobre la dificultad que pueden tener algunos jugadores para encajar en su dibujo, en particular, el caso de Gavi y el seleccionador era tajante.

"Gavi no me genera ningún conflicto. Nos da posibilidades de jugar de muchas maneras. Es un jugador muy versátil. Lo que me inquieta es sacar lo mejor de los futbolistas y que ofrezcan lo mejor de ellos.

España tiene que afrontar dos partidos en un corto espacio de tiempo y a De la Fuente le han cuestionado por los cambios que se pueden producir entre las alineaciones que se van a enfrentar a Noruega y Escocia.

"Tomaremos la decisión viendo como acaba cada jugador. Ahora mismo sólo existe Noruega. No quiero pensar en más. Pero desde luego, estoy tranquilo porque tenemos 25 futbolistas de un nivel fantástico".

Noruega no va a poder contar con el lesionado Haaland y el seleccionador español no ha sido hipócrita.

"Siento mucho la lesión de cualquier futbolista. Nosotros también hemos tenido bajas. Si te dijera que querría ver a Haaland en el campo y tu dijeras que me crees, mentiríamos los dos".

El balance de su primera semana ha sido muy positivo. Tanto en el campo como con todo lo que rodea a las exigencias de entrenar a la absoluta

"Estoy encantado. Disfrutando y viviendo una sensación incomparable con naturalidad. Lo vivo con normalidad. No hay más que ver la repercusión que tiene la selección pero lo afronto con la misma actitud que hasta ahora. Estoy tranquilo igual que hace tres meses cuando no era seleccionador. La responsabilidad es uno de los puntos más reconocibles en mi trayectoria".

Se le ha preguntado también por la elección de Oyarzábal como cuarto capitán

"Seguimos el mismo protocolo de siempre. Pero propuse tener a un jugador que sé que va a ser un buen capitán. Los jugadores lo han aceptado y no ha habido que imponer nada. Mikel tiene perfil de líder".

La relación entre Ceballos y Gavi complicada en los últimos clásicos también ha tenido su espacio en la rueda de prensa.

"No hay ningún debate. No hay conflicto. Son dos jugadores que quieren sumar a la causa de la selección. Van a dejarse la vida el uno por el otro. Están muy tranquilos y yo orgulloso de ellos".

Y yendo a aspectos concretos del juego. Los penaltis han sido protagonistas en la comparecencia.

"En el fútbol se puede mejorar todo. Dentro del poco tiempo que llevamos juntos, una de las cosas que hemos trabajado han sido los penaltis. Quería ver como se comportaban algunos jugadores y si lo tenía claro antes, ahora tengo más claro quien los tiene que tirar".

El juego con los pies de los porteros, seña de identidad de Luis Enrique, también tendrá su importancia en este nueva etapa.

"Yo dije que lo que quiero es que el portero pare. Pero es verdad que para desarrollar nuestra idea del juego tiene que dominar el juego con los pies. Creo que es un complemente más. Estoy muy tranquilo, nuestros porteros son muy buenos y nos ofrecen alternativas a situaciones que se pueden dar durante el juego.

Comenzar bien para enganchar a la gente

"Queremos empezar bien. No todo es eso pero daría mucha seguridad, confianza. He visto trabajar al equipo y me he quedado impresionado. .Hay expertos que trabajan como novatos y novatos que se comportan como veteranos. Queremos confeccionar lo antes posible un equipo que de pinceladas con las que sea reconocible".

Ansu Fati y Ferrán Torres no están en la selección pero ¿Cuenta con ellos?

"Son muy buenos. Espero, tanto de ellos, como del resto de futbolistas que trabajen duro y mejoren. Por supuesto que contamos con ellos".