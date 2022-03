Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona de LaLiga 2021-2022

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid disputa mañana uno de los partidos más esperados de cada año: el Clásico contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Antes del mismo, Carlo Ancelotti, entrenador blanco, comparece en rueda de prensa para analizar la actualidad de su equipo y de lo que espera del encuentro. El entrenador será cuestionado por cómo afrontará el partido y por la sensible ausencia de Benzema, que no estará por lesión.

Hay otros temas de actualidad por los que el italiano podría ser preguntado, como el guiño de Karim a Mbappé en instagram, la posible llegada de Haaland. También qué opina del cruce contra el Chelsea en Champions, equipo que eliminó al Madrid la temporada pasada.

Carlo Ancelotti

Clásico. "Felicidad en la grada, pero al final del partido. Es un partido que normalmente exige mucho. Es especial. Necesitamos sacar lo mejor. Hemos trabajado bien y tenemos confianza para mañana"

Benzema. "Karim y Mendy no pueden jugar y se quedan en Madrid la próxima semana"

Arriesgar con Benzema. "Nunca hemos arriesgado. Todavía no ha entrenado y siente un poco de molestia. No le permite entrenarse ni jugar"

Partido de mañana. "El partido que quiere la afición. Igual que contra el PSG. Queremos hacer lo mejor. Tiene que ser completo porque jugamos contra un equipo muy fuerte. No podemos pensar que con una cosa vamos a ganar. Tenemos que presionar bien, que atacar bien, que salir bien con el balón...".

FC Barcelona. "Si ganamos mañana tendremos tres puntos más y si empatamos tenemos un punto más.Si perdemos, no tenemos más puntos. Creo que el Barcelona va a luchar hasta el final, como todos los equipos".

Sustituto de Benzema. "Está decidido, pero no lo digo"