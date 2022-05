Rueda de prensa de Ancelotti y Modric antes del Real Madrid-Manchester City: Champions League 2021/2022

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid se juega su billete a la final de la Champions el miércoles (21:00) contra el Manchester City. Está obligado a remontar el 4-3 de la ida, pero la sensación es que tal y como se dio el partido en el Etihad y con el apoyo del Bernabéu, conseguirlo es posible. Respecto al duelo hablarán en sala de prensa Carlo Ancelotti y Luka Modric. Italiano y croata, dos voces autorizadas en el vestuario madridista, analizarán la actualidad blanca a horas del decisivo encuentro y días después de haber conquistado LaLiga y de haber vivido una fiesta en Cibeles.

Modric está viviendo, a sus 36 años, una de sus mejores temporadas como jugador del Real Madrid. Tanto es así que el club ya piensa en ofrecerle una renovación una vez acabe la temporada. Mientras mantenga este nivel va a ser difícil despedirse de él. Por otro lado, Carletto se ha ganado el derecho a seguir una temporada más en el banquillo. Si bien sus planteamientos han dejado dudas en algunos encuentros, el equipo ha conquistado dos títulos a estas alturas (Supercopa de España y Liga) y ha llegado a semifinales de Champions ante todo pronóstico. Gracias a su experiencia ha sido capaz de sacar el máximo rendimiento de sus futbolistas.

Ambiente de mañana. "El ambiente es muy bueno en el vestuario. Tenemos muchas ganas. Sabemos qué tenemos que hacer, es el partido más importante de la temporada y tenemos que hacer lo mejor. Ojalá estar en la final".

Confianza. "Estamos con mucha confianza de remontar. Sabemos que en la ida no hicimos nuestro mejor partido y metimos tres goles. Mañana seguro que lo haremos mejor y veremos si es suficiente. Tenemos calidad, carácter, también la historia de este club, que ha ganado muchos grandes partidos. Todas estas cosas influyen. Sabemos lo que tenemos que hacer cuando salimos en este campo, con la gente detrás".

Mensaje a la afición. "Nosotros lo que tenemos que hacer es salir al campo con fe y personalidad. Energía y agresividad. Mostrar que somos el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Tenemos que meter eso en el campo. Tenemos que meter a la afición desde el primer minuto".

Mejor año. "Que lo juzguen otros. Estoy contento de mi rendimiento, pero todavía quedan retos por delante. Yo siempre quiero tener responsabilidad, me gusta tanto dentro como fuera del campo. Nunca he evitado tenerla. Me encanta ayudar a los compañeros".

Experiencia. "Seguro que esto es un aspecto importante. Es bonito recordar que hemos ganado cuatro y que podemos llegar a la quinta final. Pero ya han pasado cuatro años desde la última, es otro partido y tenemos que olvidar esto. Hemos entrenado bien y hay buen ambiente. Tenemos muchas ganas".

Rival más complicado. "No te puedo decir porque nos hemos enfrentado a grandes equipos. Mañana nos espera un rival duro. Son muy buenos, con grandes jugadores".

Mejoras. "Tenemos que hacerlo mejor que en la ida, en todos los aspectos. Ofensivamente y defensivamente. Un partido completo para tener opciones de pasar. Esto es clave. En el esfuerzo también, ayudando al compañero".

Pasillo en el Metropolitano. "No pensamos nada. No nos interesa. No quiero hablar de esto antes de un partido tan importante como el de mañana".

Rodrygo. "Es un chico muy bueno, especial. Tenemos una relación muy buena. Cuando me enteré de que su padre es de mi misma edad, le decía que me tenía que escuchar como tal. Es un jugador muy bueno que lo está haciendo muy bien. Muy humilde, con los pies en el suelo. Tiene que seguir así"

Suerte del Madrid. "Que sigan pensando lo que quieran. Para llegar aquí, llegando a semifinales y ganando tantas Champions, no es por suerte. Es un poco injusto. Nos hace reir un poco. Estamos concentrados en lo que hacemos nosotros y nos da igual lo que dicen de fuera".

Casemiro. "Su vuelta significa mucho para nosotros. Es una pieza muy importante. Fundamental. Es bonito tenerlo con nosotros. Nos va a ayudar a corregir los errores que hagamos, porque Case siempre está ahí para corregir".

Ancelotti. "Elegir solo un aspecto es difícil, pero su forma de ser. Ha vuelto de manera muy natural y ha puesto fe en todo el equipo. Significó mucho. Él es uno de los más grandes de este deporte y tenerlo de vuelta nos puso a todos contentos. Hemos ganado cosas importantes y ahora queremos ganar más con él"