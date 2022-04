Rueda de prensa de Ancelotti previa al Real Madrid-Espanyol: LaLiga 2021/2021

Por Jorge C. Picón - Carlo Ancelotti atendió a la prensa antes del partido contra el Espanyol en el que el Real Madrid puede levantar la liga. El italiano aseguró no querer dar por hecho el campeonato, reconociendo ser "supersticioso". También se resistió a pensar que habrá relajación en el equipo a pesar de el título esté en el bolsillo. Respecto a las posibles ausencias, aseguró que dará descanso a quien lo necesite. El que seguro no estará contra los 'pericos' es Alaba, lesionado.

Partido de mañana. "Somos conscientes que estamos muy cerca de ganar un título. Pero tenemos que sacar puntos en estos partidos porque no se ha acabado. Nos gustaría acabar mañana. El equipo está muy concentrado del partido que tenemos que hacer".

Marcelo. "Marcelo ha sufrido como jugador porque no ha jugado muchos partidos. Siempre ha sido un profesional fantástico y siente el peso de ser el capitán del equipo. Siempre ha entrenado bien. Ha sido un capitán perfecto. No solo él, otros también merecían más minutos. Tiene todo mi respeto. Va a ser el jugador con más títulos de la historia del club".

Celebración. "No hemos pensado en lo que vamos a celebrar. Hasta ahora no hemos organizado nada, solo hemos preparado el partido".

Benzema y Vinicius. "Pueden descansar. Si un jugador está bien y se ha recuperado bien tiene que jugar. En este momento, la plantilla está bien. Si alguien necesita descanso le doy descanso".

Davide Ancelotti. "Pregunta complicada. Davide es resistente, competente, serio, profesional, tranquilo. Con él trabaja también Francesco Mauri. Hay que destacar también a Luis con los porteros, Antonio Pintus en el aspecto físico. Es un equipo muy joven. Combinamos bien su entusiasmo con mi experiencia. No es fácil para mi hablar de esto, porque también tengo el aspecto familiar y emocional. El hecho de que Davide sea mi hijo le ha ayudado para demostrar que está aquí porque es competente. Puede ser un entrenador muy bueno".

Rotaciones. "Hablamos del once. Tenemos problemas en defensa. No tengo a Alaba, Nacho o Militao. Tengo que poner a Vallejo que ha jugado muy poco, siempre ha sido un profesional. Tengo que poner un central que puede ser Casemiro. En la medular tengo un jugador fresco como Camavinga. También Ceballos. En el frente tengo que elegir. Asensio está fresco. Ver si Karim está recuperado totalmente. Voy a poner un equipo para ganar el partido. Tengo que ser honesto".

Casemiro. "No. No necesitamos refuerzos en esta posición. Muchos jugadores pueden jugar en esta posición. Kroos puede jugar en esta posición. En la segunda parte contra el Sevilla Kroos jugaba como pivote".

Entrenador de la vieja escuela. "El fútbol ha cambiado. Los entrenadores tienen que viajar con el tiempo. No me considero viejo, me considero que tengo experiencia. El fútbol de hace 20 años, cuando gané mi primer título, ha cambiado. Las reglas han cambiado. Hay que adaptarse y no va a parar de cambiar. Hay que estar listo".

Alaba. "Ha tenido el mismo problema que en el partido ante el City. Todavía no sé si podrá jugar".

Ganar las cinco grandes ligas. "No me gusta hablar de esto porque aún no la gané. Soy un poco supersticioso. Lo responderé cuando todo esto se haya acabado".

Ventaja en liga. "Nadie pensaba que tendríamos ahora 15 puntos de ventaja. El equipo lo ha hecho muy bien. Ganando en estadios muy complicados: Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Barcelona... Hemos hecho la diferencia".

Pochettino y Mbappé. "Los entrenadores en rueda de prensa no pueden decir toda la verdad. El madridista piensa dos cosas: ganar mañana y ganar el miércoles. Nosotros pensamos lo mismo".

Relajación. "Creo que no. Hemos trabajado mucho, pero no creo que pueda haber relajación. Tenemos que prepararlo lo mejor posible".

Prioridad en el vestuario. "Solamente el partido de mañana. Desde el final del partido contra el City. Tenemos un 'match-ball', como los grandes tenistas, que lo ganan. Somos un gran equipo y hay que dar un golpe en la mesa".

Falta de gol. "Tenía mucha fe. Conozco muy bien a los jugadores. Karim está haciendo un trabajo fantástico. Vinicius también ha mejorado. Hemos tenido goles de Modric, de Toni. Casemiro ha marcado el gol ante el Getafe. Alaba ha marcado goles. Hemos tenido períodos de buen trabajo defensivo, pero el trabajo ofensivo ha sido importante. Vinicius y Karim, pero también Rodrygo que ha marcado la diferencia en muchas ocasiones".

Gestión del vestuario. "Suelo hablar con los jugadores. La opinión del jugador es muy importante, pero la decisión la toma el entrenador. No he encontrado muchos jugadores que me hayan pedido no jugar por estar cansado. Tenemos la evaluación médica, de los fisios, tengo que tomar la decisión con todo esto en la mano. La opinión del jugador es importan, pero no la más importante".