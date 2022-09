El entrenador italiano comparece en la previa del partido ante el Leipzig de UEFA Champions League

El Real Madrid ha comenzado de manera inmejorable la temporada. El equipo blanco lleva siete victorias en siete partidos y llega a su primera semana de gran nivel en un estado espectacular. Únicamente la baja de Benzema y la duda de Militao de cara al derbi ante el Atlético, sumadas al enfado de Marco Asensio del pasado domingo, ponen unas gotitas negativas a un inicio de campaña extraordinario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Antonio Rüdiger

"Espero que me toque jugar. Por supuesto jugar la Champions League en el Bernabéu es un privilegio. Hay algo de nervios pero la sensación predominante es las ganas de poder jugar"

"Sí, los goles es uno de mis atributos. Me gusta atacar, me gusta meter goles, por supuesto. Es una sensación que tengo dentro de mí y la trabajo continuamente. ¿Una cifra? El año pasado metí cinco goles, me gustaría meter más"

"Timo Werner y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me encanta verlo en el campo. En esta ocasión no va a poder ser mi amigo, va a ser mi rival y haré todo lo posible para poder lograr la victoria"

"Es a lo que se dedica Vinicius, él regatea. Es normal que haya rivales que vayan a hacerle daño. Es normal, a mí me ha pasado, uno intenta contrarrestarlo. Es una de sus mayores cualidades y hay que intentar reducirlo, pero siempre respetando al rival. Uno tiene que hacer su trabajo y Vinicius tiene que hacer también el suyo"

"Vinicius es un enorme jugador, todos lo saben. Él sigue haciendo todo lo que venía haciendo el año pasado. Él en el vestuario es un chico tranquilo. Uno como jugador se siente más tranquilo cuando tiene su colaboración porque es un gran jugador"

Rueda de prensa de Ancelotti en el Real Madrid hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Rueda de prensa Real Madrid vs. Leipzig Hora 13:00 horas Sede Valdebebas TV Real Madrid TV

Todos las ruedas de prensa del Real Madrid de la temporada 2022-2023 se podrán ver a través de Real Madrid TV, el cual se puede ver de forma gratuita a través de la Televisión Digital Terrestre. El canal del Real Madrid también está disponible en plataformas como Movistar, Orange TV y Vodafone TV.

Por su parte, en el resto del mundo se puede ver también de forma gratuita en la web www.realmadrid.com. Además, algunas de las ruedas de prensa las ofrecen también a través de los canales de Youtube y de Facebook del club madridista.