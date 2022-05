Rueda de prensa de Ancelotti antes del Real Madrid-Betis: LaLiga 2021/2022

Partido de mañana. “Las sensaciones son buenas. Nos queremos despedir de la afición. Ha sido una temporada muy bonita. Queremos agradecer a la afición por el apoyo. En liga ha salido todo bien. El objetivo es tener una buena dinámica y ganar para nuestra afición”

Bale. “Ha entrenado. No está al 100% y veremos si puede estar en el banquillo. Dos jugadores se tienen que quedar en la grada. Puede ser que esté en banquillo o puede ser que no”

Once contra el Betis. “Estoy pensando en dar minutos a los jugadores que más lo necesitan. Vuelve Modric, Marcelo… Tenemos solo a Alaba que se va a entrenar con el grupo desde el lunes”

Despedidas. “No he hablado de esto con los jugadores porque todos están focalizados en el partido del 28. Vuelve Marcelo, vuelve Isco, casi toda la plantilla está lista y tengo que pensar en qué jugadores necesitan más minutos”

Gestión de la ansiedad. “No tenemos que olvidar la felicidad de jugar este partido. Puede ser que tengas ansiedad o preocupación. Pero hoy estamos muy felices. Lo disfrutamos mucho y no tenemos preocupación. Tenemos tiempo para preparar el partido y estamos donde a muchos otros le gustaría estar. Lo vamos a disfrutar toda la semana. La preocupación puede llegar un poco antes del partido”.

Miedo a la final. “La preocupación llegará. Siempre llega antes antes de un partido importante. Pero hasta que llega la preocupación, estoy muy feliz de poder preparar este partido tan importante”

Situación del Madrid o del Liverpool. “Creo que el Liverpool ha tenido más dificultades que nosotros porque se están jugando partidos muy importante. Hemos disfrutado nosotros ganando la liga y ellos ganando la FA Cup. Es verdad que hemos tenido más tiempo para pensar, pero no creo que sea importante”

Despedida de Bale. “Todo el mundo sabe que Bale se despide del Madrid. No es importante si juega o no. Lo importante es que Bale ha sido parte de la historia de este club. Creo que se queda en el recuerdo de todos los aficionados del Real Madrid. Es un jugador que ha escrito páginas importantes en la historia de este club. Es importante que la gente reconozca esto”.

Doble pasillo al Betis. “No lo sé, pero es verdad. Los dos equipos que han ganado las competiciones son Betis y Madrid. Va a ser un partido divertido, de calidad. Creo que lo vamos a disfrutar todos. A mí me gustaría hacer un pasillo al Betis”

Mbappé. “No me preguntan de esto porque no voy por la calle. Mi tiempo lo paso en Valdebebas, en mi casa o en el coche. Todos me piden algo para la final y nada más. La afición está focalizada en la final de la Champions”

Ganar una Champions o que venga Mbappé. “A día de hoy el madridista está ilusionado con la final de la Champions. Pensamos todos en lo mismo, en ganar la 14ª”

Vestuario. “Entiendo todo, pero esto no cambia nuestra idea. Estamos focalizados, lo estamos pasando bien y el ambiente es muy bueno. Vamos a preparar este partido con máxima ilusión. Todo lo que se habla alrededor no nos afecta nada. Esperamos con calma que llegue el partido”

El artículo sigue a continuación

Descanso. “El partido tiene que ser competitivo, con intensidad. Lo hemos hecho bien después de haber ganado la liga. Lo que queremos para mañana es lo mismo. Teniendo en cuenta que quien no jugó contra el Cádiz tendrá más minutos”

Once de París. “No tengo dudas, está claro. La duda que tengo es si son más importantes los jugadores que empiezan el partido o los que acaban el partido”

La decisión de Mbappé. “No considero el tema Mbappé. El único que tengo en cuenta es la final de la Champions. Por eso estoy tranquilo”