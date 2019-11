Rudy Valencia: “Aún no he pensado en mí futuro”

El volante de marca habló sobre su salida de Municipal Limeño.



Rudy sorprendió a todos al dar un paso al costado de Municipal Limeño, junto a él, también lo hizo William Renderos Iraheta, el primero ya se pronunció, mientras que el DT sigue en silencio.



“Aún no he pensado en mí futuro, deseo disfrutar por ahora a mi familia, admito que ya he recibido ofertas de otros equipos de primera división luego de confirmar mi salida del equipo, incluso quedé con la directiva de Limeño de poder retornar para enero ya que ellos me han dicho que harán lo posible por tener cerca a mi familia y eso me reconforta”, dijo Rudy Valencia al "Grupo Dutriz".



“Aclaro de nuevo para los que aún desconocen los motivos que mi salida de Limeño es personal, agradecido con la directiva de Limeño por su profesionalismo, es otra onda trabajar con ellos”, enfatizó el mediocampista, quien además escribió en Instagram que necesita estar cerca de su familia porque los mira cada 15 días.