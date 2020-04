Rubilio Castillo fue arrestado y se disculpó en las redes sociales

El delantero de Motagua fue detenido por violencia doméstica y en su cuenta de Twitter pidió que la sociedad no lo juzgue.

Rubilio Castillo fue protagonista de la jornada en Honduras y no por sus goles con Motagua, como acostumbra, si no porque fue arrestado por violencia doméstica el lunes por la noche en su casa de Tegucigalpa.

Después de pasar varias horas detenido, el delantero de 28 años fue liberado de la jefatura de la Policía Nacional y realizó un descargo a través de las redes sociales, pidiendo que no se lo juzgue antes de tener una explicación.

"En estos momentos nuestra familia está pasando un momento delicado, y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me juzgue como tal todo tiene sus explicación, pido disculpas por este mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos", escribió el futbolista en su cuenta de Twitter.

