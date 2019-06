Rubiales y Molina descartaron otros entrenadores: “Robert ha sido la única opción”

El presidente y el director deportivo de la Federación argumentan su elección del relevo de Luis Enrique como seleccionador: “Empieza otra etapa”.

Luis Enrique ha dejado la Selección Española, y desde la RFEF se ha elegido a Robert Moreno como nuevo seleccionador de cara a lo que resta de clasificatorio además de la próxima en ciernes. En una rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, tanto el presidente Luis Rubiales como el director deportivo José Francisco Molina explicaron los motivos de su decisión. Y dejaron claro que ni Quique Setién, ni el ‘Pitu’ Abelardo ni ningún otro entrenador ha estado en sus agendas. El primero y único fue el mismo Robert Moreno.

¿Qué ha cambiado desde la última concentración?

Luis Rubiales: “Es una decisión del propio Luis Enrique. No nos vamos a cansar de agradecerle el trabajo que ha hecho. Va a quedar un recuerdo imborrable. Lo que haya cambiado corresponde a un ámbito mucho más privado. Nosotros tenemos la posibilidad de solventar problemas, y ante éste, estamos convencidos de que el equipo más preparado es el de Robert, que tenía Luis. Hemos llamado a los capitanes para transmitirles nuestra decisión y la han aceptado, como no podía ser de otra manera. Refrendamos que ésta es la mejor de las opciones en estas condiciones”.

¿Seguirá manteniendo la relación con Luis Enrique?

Luis Rubiales: “Acabo de hablar con él, y Luis es el primero que ha dejado claro que su etapa ha terminado y que empieza otra nueva etapa. Robert podrá encontrar consejo en las personas que decida, pero empieza una nueva etapa liderada por el nuevo seleccionador”.

Conociendo esta situación, ¿la decisión se ha tomado desde marzo?

Luis Rubiales: “Cuando nos ha tocado afrontar esta situación hablé con Molina y él me dijo lo que pensaba, y era lo mismo que pensaba yo. Fue fácil, porque hubo consonancia. Luego hablamos con Robert, le dijimos lo que pensábamos, y él nos dijo que si no nos querían aquí, que no se sintieran obligados. Se mezclan varias cosas: contratamos a un seleccionador para un equipo, y están trabajando muy bien. Con Luis y cuando no ha estado Luis. Luego ya se verán los resultados. Hemos conseguido que todos aquí se sienten identificados con el grupo de trabajo: todos saben a qué se juega, éste es el camino que se ha marcado, y es la mejor de las decisiones”.

El artículo sigue a continuación

Hace un año, la Selección era favorita para el Mundial. ¿Hay un gafe que le persigue?

Luis Rubiales: “La vida está llena de reveses. Mi mayor preocupación no es quién coge la Selección, sino en estar en aquellas personas que lo necesitan. Entonces se tomó una decisión y se explicó. Ahora tenemos que mantener la misma línea de valores y excelencia. Con este cuerpo técnico estamos tranquilos. No creo en la buena o mala suerte, sino en el trabajo. Y siempre siempre nos vamos a reponer de los golpes. Los mejores son ellos, les entregamos la joya de la corona, y sabemos que está en buenas manos”.

¿En algún momento han planteado otra solución que no fuera la de Robert?

José Francisco Molina: “Ha sido la única posibilidad. Empezó un proyecto de manera estupenda, y queríamos que seguía. Y lo hace con el equipo de Robert. Trabajan de una manera espectacular. Era la mejor solución”.

¿En la reunión que tuvieron con Luis Enrique el 18 de mayo se planteó esta situación?

José Francisco Molina: “De lo único que se habló fue de la confianza que teníamos en él, la tranquilidad y esperar acontecimientos. Así fue como lo transmitimos nosotros. El seleccionador seguía siendo él, y así han transcurrido las últimas semanas. Esto lo ha planteado él, porque no podía atenderlo él como le gustaría. Y luego nosotros hemos buscado la mejor solución para nosotros”.