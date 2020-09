Rubens Sambueza no se rinde y levanta la mano para la Selección mexicana

El mediocampista del Toluca es uno más que se ilusiona con el cambio de reglas de la FIFA.

En 2014, Rubens Sambueza vivió uno de los momentos más frustrantes de su carrera, quedándose fuera de la Copa del Mundo por los reglamentos de la FIFA, que eran muy estrictos con los jugadores naturalizados. Hoy, las normas han cambiado, y ha renacido la esperanza de Sambu por vestir la verde.

El mediocampista que ha tenido un gran torneo con charló con el Diario Récord, contando su emoción por esta determinación. "Cómo no me va a ilusionar la Selección Mexicana ahora con estos nuevos cambios de FIFA; si en el 2014 estuve a punto de poder ser elegible, imagínate ahora la ilusión es más grande. Creo que a todos los jugadores les ilusiona la selección y sería un orgullo poder defender su camisa; hace muchos años que estoy en el país, siempre muy agradecido con toda la gente de Mexico, me han tocado momentos de mucha gloria gracias a Dios y sería algo hermoso si algún día me llamaran".

Igualmente, levantó la mano por si el entrenador argentino lo desea contemplar en el proceso eliminatorio: "Estaría más que dispuesto en ir si el Tata Martino me llamara, siempre con el compromiso de poder ayudar en lo que más se pueda", aseveró el mediocampista de 36 años.

En días recientes, se había especulado mucho con la posibilidad de que Rogelio Funes Mori se pusiera la camiseta verde, pero otro sólido candidato que pocos tenían en el radar era el propio Sambu, que cumple todos los requisitos para ser elegible.