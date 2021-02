Rubén de la Red: "Zidane se ha ganado el derecho a estar unos años sin ganar nada"

El entrenador y ex-jugador de Real Madrid y Getafe cree que el Madrid no le puedes pedir ni la Liga ni la Champions, en las actuales circunstancias

En vísperas de un apasionante duelo entre Real Madrid y Getafe, nadie mejor que Rubén De la Red (Arroyomolinos,1985),ex jugador madridista y azulón,para charlar acerca de la actualidad de ambos conjuntos,que necesitan imperiosamente ganar, porque no atraviesan su mejor momento. De la Red, campeón de Europa con la selección nacional en 2008, atendió a las preguntas de Goal sobre un derbi madrileño que se presenta crucial.

Distinta situación en la tabla pero no es un partido fácil ni para el Real Madrid, ni para el Getafe

Cierto, pero es más complicado para el Getafe. Al Real Madrid le cuesta sacar los partidos adelante pero está ahí y siempre da la cara. El Getafe lleva varios partidos sin ganar. Su situación es más delicada. Le cuesta mucho.

¿A qué atribuyes ese cambio en los azulones respecto a la mayor parte de la pasada campaña?

No está funcionando con la solidez de bloque que tenía: la defensa era infranqueable y arriba tenía pólvora. Pero, este año, le está faltando creatividad en el centro del campo. Hay momentos en los que ha tenido que proponer algo más y ahí se ha visto la dificultad. Si el Getafe está bien cerrado y sale rápido con jugadores como Cucurella no tiene problema, pero si el rival se echa atrás y tiene que tomar la iniciativa, ahí tiene problemas.

Para el Getafe es ahora o nunca. El Real Madrid está en cuadro

No es normal la situación por la que está pasando. Por más que seas el Real Madrid, tanta baja te debilita. Sin Hazard, Carvajal, Ramos… es muy complicado luchar por los objetivos por los que lucha el equipo. Muy difícil. Y menos mal que ahí está Courtois.

Sin Ter Stegen u Oblak se pondría más en valor al belga

Ter Stegen está haciendo peor campaña que Courtois y Oblak ya no es el de hace uno o dos años, que era un seguro de vida. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid es líder y la sensación es magnífica. Eso también repercute en la imagen que tienes del portero

¿Te sorprendió ver a Zidane tan enfadado antes de enfrentarse al Huesca?

Me pareció muy normal su reacción. Es más: creo que los entrenadores deberían reivindicarse mucho más de lo que lo hacen. Y en el caso de Zidane, con lo que ha conseguido, debería tener un margen de confianza de hasta 10 años. En cinco, ha logrado 3Champions, 2 Ligas…al final ya tienes crédito para mucho tiempo. Se debería poder permitir el estar 2-3 años sin ganar nada.

¿En el Madrid? ¿Dos años sin ganar nada?

Es que hay que valorar las situaciones. A Zidane no le puedes pedir que sea campeón de Liga o de Champions con la de lesiones que está teniendo y dos años sin fichar. Seamos realistas.

¿Crees que se está siendo injusto con él?

Hay compañeros suyos que con mucho más han logrado menos. Y mira a Guardiola en el City. Allí se cree en su trabajo y, aunque pierda, se confía en que ese trabajo dará frutos. Y eso te permite trabajar más tranquilo y mejor. Aquí, si pierdes contra el Alavés ya se te cuestiona. Por eso entiendo a Zidane.

Pues si Zidane está enfadado imagina cómo estará Bordalás, con todo lo que se dice de su equipo. El Getafe ¿juega al límite?

El Getafe es un equipo rocoso y punto. No es un equipo “sucio”. Los equipos no lo son. Hay jugadores que tienen una forma de jugar más contundente. Pero en todos los equipos y eso no puede estigmatizar a un grupo. En mi equipo estaba Michel Salgado. Te entraba seis veces en un entrenamiento y te quedabas con las 6 patadas. Y no era violento. Ni él ni el equipo. Por eso digo que Djene no es un jugador agresivo.

¿Cómo calificaría la acción sobre Ocampos?

Desafortunada, sin más. Llega tarde al balón y le pisa. ¿Le puede hacer daño? Pues sí. Pero no tiene ninguna intención de hacérselo. El Getafe es un equipo duro, rocoso y nada más. Pero como él, hay cuatro o cinco equipos en esta Liga. Por ejemplo, el Atleti. Koke y Saúl, con Simeone han llegado a apretar mucho y no por eso son violentos.

¿ Conoces a algún entrenador que indique abiertamente a sus jugadores ir al límite?

Una cosa es llevar a tu equipo a una alta intensidad y otra cosa es que les digas a tus jugadores que den patadas. Bordalás les exige lo máximo, seguro. Pero no le veo diciéndoles que se desentiendan del balón. ¿A cuánta gente ha lesionado algún jugador del Getafe, salvo lo de ayer? Hay que diferenciar.