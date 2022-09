Royston Drenthe: "Pensé que era Dios, pero me gustaba la fiesta"

El futbolista holandés repasa su paso por el Real Madrid y el final de su fugaz éxito en el Bernabéu

Royston Drenthe es uno de esos jugadores de fútbol que ha vivido en las buenas y en las malas. En la elite y en la miseria. Ahora la que fue gran estrella del mercado de fichajes de todo un Real Madrid miilita en el Rácing Mérida de la Primera de Extremadura, con 35 años de edad. Drenthe ha concedido una entrevista a "Marca" donde explica los motivos que le llevaron a no triunfar en el equipo merengue en sus seis temporadas en el Santiago Bernabéu.

"No estaba listo para ser un profesional. Pensé que era Dios, pero también me gustaba la fiesta y para mantenerse en lo más alto no se pueden compatibilizar las dos cosas", reconoce Drenthe. "Era 2007 y tenía 20 años, estaba en lo más alto de mi carrera. Una sensación de locura difícil de explicar, era un sueño entrar a un vestuario de galácticos. Son recuerdos que nunca olvidaré y siempre estarán en mi corazón", explica Drenthe en 'La Gazzetta dello Sport'.

"Hay una vida de futbolista y otra personal, puedes mezclarlas hasta cierto punto. Lo más difícil para mi, fue entender que tenía que cambiar de vida de inmediato. Ahora, me doy cuenta de que no estuve allí de manera correcta, cometí errores, la vida es corta y hay que ser profesional", cuenta el centrocampista holandés a Antonio Cefalù y Francesco Pietrella.

En su entrevista, Drenthe prosigue y reconoce que "cuando tienes 20 años y nunca nadie te ha enseñado cómo actuar, se hace difícil aprender" y destaca que "Raúl fue un ejemplo; Míchel Salgado era como un hermano y Guti era mi padre".

hace unos años, en una entrevista concedida a "Marca" en el año 20217, Drenthe dijo: "No quiero decir que mi carrera fue un desastre, porque tuve buenos momentos", y definió su paso por el Real Madrid: "Hubo de todo, pero yo fui muy feliz. El Madrid es el mejor club de la historia y yo jugué en él. Eso no lo podrá borrar nadie. Hay megacracks que han soñado jugar en el Madrid y nunca lo han conseguido. Yo sí lo logré y lo disfruté muchísimo, porque viví un sueño allí. Siempre llevaré al Madrid en el corazón. Soy un fanático del Madrid".

"Yo llegué al Real Madrid con 20 años, como mejor jugador del Europeo sub 21 y en mi primer partido marqué un golazo espectacular al Sevilla. Ahí la gente esperaba mucho de mí, puse las expectativas muy altas. Y no es fácil asumir eso con sólo 20 años. Llegué a jugar con Cannavaro, Van Nistelrooy, Ramos, Marcelo, Raúl, Guti, Sneijder, Casillas... Jugadores que eran leyendas. También con Cristiano Ronaldo, Benzema... Era un sueño jugar con todos ellos", dijo.

Sus problemas en el Real Madrid empezaron con...Mou. "Los problemas empezaron con Mourinho, que es el que me hizo salir del Real Madrid. Ahí tuve algunas palabras serias con él, porque yo no estaba de acuerdo con lo que me hizo... Luego Mourinho me apartó al llegar del Hércules. No quería que me acercara al equipo por lo que había hecho en Alicante. Y ahí estuve, entrenándome solo. Me sentí fatal. Un momento durísimo, porque ahí sabía que se acababa mi carrera en el Madrid. ", dijo Drenthe sobre su salida del Real Madrid.