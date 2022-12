Roy Keane critica los bailes de los brasileños tras golear a Corea del Sur

Brasil dio espectáculo, bailó samba y festejó cada gol. A Roy Keane le pareció una falta de respeto

Cada vez que Brasil marca en el Mundial de Qatar 2002, todos sus jugadores se ponen a bailar. Sucedió durante toda la fase de grupos y volvió a pasar en la goleada ante Corea del Sur, donde hasta el seleccionador nacional brasileño, Tite, formó parte del baile de sus jugadores. Durante el duelo con los surcoreanos, los brasileños no pararon de marcar, festejar y bailar. Vinicius, Neymar, Paquetá y compañía volvieron a demostrar que los brasileños llevan el baile en la sangre. Y que parte de su cultura fomenta precisamente eso, la alegría de vivir y el amor por el juego. Eso sí, no a todo el mundo le gustó ese baile repetitivo. Es más, hay quien lo entiende como un falta de respeto al adversario.

Roy Keane no entiende los continuos bailes de los brasileños

Ese ha sido el caso del ex jugador del Manchester United, Roy Keane. La leyenda de los "diablos rojos", ahora comentarista de la Copa del Mundo por TV, intervino en el descanso del partido de Brasil ante Corea del Sur, cuando ya el marcador estaba decantado para la canarinha con un contundente 4-0 para criticar las celebraciones de los brasileños y sus constantes bailes, comparando sus festejos con un programa de baile que se ha hecho popular en la TV inglesa: “No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Es como ver ‘Strictly Come Dancing’", dijo Keane.

Keane: "Es realmente irreespetuoso con el rival"

El ex del United después se explicó: "Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”, declaró.

Rapinha: "Es un problema para el que no le guste. Vamos a seguir bailando"

Raphinha, una de las grandes figuras de Brasil y juagdor del FC Barcelona, tuvo palabras de respuesta para las declaraciones de Roy Keane: “El problema es de quien no le guste, lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Tite: "No fue una falta de respeto al rival"

Por su parte, el seleccionador brasileño, Tite, también se pronunció: "Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento”, explicó.