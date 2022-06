Roures: "¿Los clubes-estado? A mí no me va el victimismo"

El presidente de 'Mediapro' dijo que si el Barça tiene algo mejor que LaLiga Impulso, debería firmarlo

El FC Barcelona convocó una Asamblea Extraordinaria para consultar a sus socios la autorización para vender ativoc y activar las famosas "palancas" que el club necesita para mejorar su salud financiera. Se trataría de la venta del 49,9% de los derechos del Barça Licensing & Merchandising (BLM) y del 25% de los derechos de televisión, bien aceptando entrar en el proyecto de LaLiga Impulso firmando con 'CVC' o bien firmando con 'CVC' con otras condiciones o incluso con otro fondo, si es que tiene esa propuesta sobre la mesa. Precisamente sobre eso se ha manifestado hoy Jaume Roures, presidente de 'Mediapro'.

"Si el Barça tiene algo mejor que CVC, que lo firme"

Entrevistado en 'Radio Marca', Roures ha comentado: “No sé si el Barça tiene operaciones mejores que la de CVC; pero si tiene otra mejor, hay que firmarla", ha asegurado. Roures ha explicado que "no hay que estar atado a nada que no sea el beneficio del club, pero la realidad es que en este asunto se va con retraso", ha dicho. "No perdamos el tiempo y optemos por la mejor solución económica, fuera de personalismos",dijo.

El Barça y el proyecto de LaLiga Impulso

Sobre si para el Barça sería un mal acuerdo entrar en el proyecto de LaLiga Impulso, comentó: "El Barça tiene hace tiempo sobre la mesa BLM, Barça Studios o operaciones similares de venta de activos. No está obligado a hacer CVC, pero si 39 clubes están de acuerdo con LaLiga Impulso, malo no tiene que ser ese acuerdo. Pero hay una necesidad por una herencia nefasta y hay un calendario que aprieta", apostilló.

Sobre los clubes-estado: "A mí el victimismo no me va"

Cuestionado sobre la polémica de los clubes-estado, Roures comentó: "¿City y PSG? Se tiene que aplicar un Fair Play financiero real, se habla de patrocinios inflados y de que compiten con privilegios, todo esto tiene que estar aclarado y regulado debidamente", comentó, para después añadir "pero no nos quejemos todo el día porque a mí el victimismo no me va", alegando que "si miras los presupuestos, el del Real Madrid y el del Barcelona son superiores a los del PSG y el City, al margen de que son clubes más consolidados como marca".

Palabras para Mbappé y para Florentino Pérez

Respecto al "no" fichaje de Mbappé, comentó: "No creo que un club como el Real Madrid pueda manchar su historial con Mbappé, que le ha hecho tal desplante. Creo que se le han cerrado las puertas del Madrid". Y sobre Florentino Pérez comentó que "aunque no estoy nada de acuerdo en su postura respecto a la Liga y su apuesta por la Superliga, Florentino Pérez es un gran dirigente. Florentino manda él y no tiene que dar demasiadas explicaciones a una junta que le reclame otras parcelas. Ha hecho grandes fichajes y le respeto como presidente. Una cosa no quita la otra", dijo.