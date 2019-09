'Roro' Riquelme, el 10 moderno con el que sueña el Atlético

Rodrigo Riquelme es la joven perla que tiene el Atlético de Madrid con el que ha hecho su debut. ¿Quién es y cómo le define quién mejor le conoce?

Solo tiene 19 años pero va dando pasos, pequeños pero firmes, hacia el estrellato. Su nombre es Rodrigo Riquelme Reche, aunque todos le conocen como ‘Roro’ y ha cumplido el sueño de todo niño que empieza a dar patadas a un balón de debutar en Primera División.

Su estreno en la máxima categoría ante el en el tercer partido liguero del llegó con la ovación de un público, el rojiblanco, gustoso siempre de ver a jugadores de la casa encontrar acomodo en el primer equipo. Simeone no dudó en tirar de él para intentar obrar la remontada ante el conjunto armero y le regaló 13 minutos, suficientes para encandilar a la parroquia y ver que aquí hay madera para formar a un gran futbolista.

Pero vayamos por partes y r emontémonos a los orígenes Riquelme , un jugador con apellido ilustre que no tiene nada que ver con aquel mito argentino que llegó a para jugar en el Barça, dio gloria al antes de volver de nuevo a para jugar en y y ser referente en la Albiceleste. La casualidad es que incluso sonó para recalar en el conjunto colchonero en los primeros años del nuevo siglo, algo que finalmente nunca se concretó.

Sus inicios futbolísticos

Rodrigo nació en Madrid un 2 de abril del año 2000, un solo día antes del aniversario del club de sus amores donde pretende seguir los pasos de sus ídolos. Como reconocía su padre José Manuel en Onda Madrid, ‘Roro’ empezó a aficionarse al fútbol por su hermano Alejandro , quien también fue canterano del Atlético y que era el centro de atención de su familia. A la par Rodrigo, el menor, aprovechaba los descansos de los partidos de Alejandro para dar patadas al balón.

Por motivos laborales la familia se trasladó a donde Rodrigo, ya más apasionado del balón, siguió su progresión en las categorías prebenjamín y benjamín mañas. De vuelta a Madrid, pasó por el Rayo hasta llegar al Atlético de Madrid con diez años.

Siguiendo los pasos habituales de todo niño que juega al fútbol y con el gusanillo del balón en el corazón fue avanzando categorías hasta jugar la Youth League con el Juvenil del Atlético de Madrid, lo que ya fue toda una alegría.

Su trabajo sin descanso y su ilusión por prosperar unidas a un club que trabaja la cantera pese a contar con grandes estrellas en su plantel, hizo que Simeone empezara a oír de él y se interesara por un jugador que podía ocupar la posición de mediapunta o jugador trescuartista por su calidad, visión de juego y cambio de ritmo.

Aquel taconazo mágico en pretemporada

Con la llegada de la pretemporada, de nuevo con tiempo suficiente para ver a varios chicos entrenar en el retiro siempre espiritual de Los Ángeles de San Rafael, Simeone empezó a pulir un diamante al que quería ver rendir en banda donde su rapidez y desborde le permitían driblar rivales y buscar el último pase o incluso atreverse con su disparo.

Debutó en Burgo de Osma , el pueblo del expresidente Jesús Gil, padre del actual Consejero Delegado, Miguel Ángel, en un partido ante el . Allí ya demostró su manejo de balón asistiendo a Vitolo para que el canario marcara uno de los tantos del partido.

Pero fue en Orlando ( ), en el partido de pretemporada ante las estrellas de la (liga estadounidense de fútbol), cuando mientras muchos dormían el soñaba con dar un recital. Y así cuando en aquella madrugada española, los aficionados del Atlético y los amantes del fútbol descubrieron a un jugador con magia. Un taconazo al borde del área dejaba solo a Marcos Llorente ante el portero rival para hacer uno de los goles del verano. Su primera reacción, abrazarse con el exjugador del , para compartir la alegría de su carta de presentación: un recurso técnico al alcance de muy pocos.

Su debut en Primera

Pero no fue hasta el 1 de septiembre cuando Riquelme hizo su debut oficial en Primera con el equipo de su vida. Tras algunas convocatorias previas le iba a llegar el turno. Aleccionado por Simeone, aguardaba en la banda del Metropolitano para entrar al campo intentando consagrar la remontada que buscaba el Atleti para colocarse líder de la categoría y completar un pleno de victorias en los tres primeros partidos de Liga.

Cuando Lemar abandonó el terreno de juego para dejarle su lugar, la ovación fue atronadora, algo que no olvidará nunca Riquelme que a los pocos minutos de entrar gozaba de una ocasión de marcar en un disparo que se le fue desviado. Se asoció bien y desbordó por banda, como le pidió Simeone, dejando detalles de poder hacerse con un hueco en la completa plantilla rojiblanca a la que solo le faltó la guinda del pastel tras el mercado de fichajes veraniego con la llegada del otro Rodrigo, el del .

🎙️ Rodrigo Riquelme analizó su debut a las órdenes de @Simeone en el #AtletiEibar : "Es un sueño para mí, espero que haya más oportunidades"

🔴⚪️ #AúpaAtleti pic.twitter.com/NquEjPyEta — Atleti Academia (@AtletiAcademia) September 1, 2019

“ Es un sueño hecho realidad , esperando trabajar más con humildad por supuesto para tener más oportunidad y muy contento” decía Riquelme tras el partido a la web del club.

“Al principio un poquillo nervioso pero imagino que es normal. Luego (Simeone) me tranquilizó mucho diciéndome que jugara como en los entrenamientos y que iba a hacer un gol. Lástima la oportunidad pero no pasa nada, lo importante era la victoria del equipo y el poder entrar con un empate y terminar con un 3-2”, aseguraba ‘Roro’.

“ Debutar en este pedazo de estadio con toda esta gente y siendo de la cantera es un sueño para mí , espero que haya más oportunidades y trabajaré para ello”, concluía el canterano.

Su padre le define como “ un chico abierto, empático, al que le gusta disfrutar de todo . Es como es en la vida normal y está clarísimo que el fútbol es su pasión”. También cuenta que tiene los pies en el suelo y asegura que “los estudios los va compaginando con mucho esfuerzo. Termina el bachillerato y me ha prometido que estudiará una carrera aunque me ha pedido que no le ponga plazos”.

‘Roro’, su apodo

Pese a que en la camiseta lleva escrito Riquelme lo cierto es que todos le conocen como ‘Roro’. Es el apodo que le pusieron desde bien pequeño cuando pese al intento y las promesas de todos los entrenadores por cuyas manos fue pasando de llamarle Rodrigo, siempre acaban acortándole el nombre y llamándole ‘Roro’.

Simeone, el mago con los canteranos

Con Simeone ya son 28 los canteranos que han debutado con el primer equipo , signo inequívoco de que el argentino mima a los más jóvenes a los que da oportunidades porque dice uno de sus lemas: “Si se cree y se trabaja, se puede”.

Aquella celebración a lo Griezmann

Algunos le comparan, de manera precoz para el que suscribe estas líneas, con Griezmann. Aunque tenga visos de tener talento innato y desparpajo lo cierto es que esa comparación con el francés puede hacerle más daño que beneficio a un chico que apenas lleva un partido en Primera.

Pese a ello lo cierto es que Riquelme se vio correspondido por el francés tras celebrar un gol como el exrojiblanco, en la victoria del filial colchonero ante el Santa Marta de Tomás.

Celebró gol como Griezmann ante el Santa Marta de Tomás y el francés le respondió por redes sociales

Su entrenador sabe lo difícil que es llegar a la élite

Su entrenador en el filial rojiblanco es José Ignacio Fernández García quien sabe lo difícil que asentarse en Primera. El actual técnico del Atlético B llegó a la élite de la mano de Bordalás, del que fue segundo en el , teniendo incluso que tomar las riendas en un par de partidos por la sanción de este.

Miguel Ángel Ruiz, el gurú de la cantera atlética, le define

Miguel Ángel Ruiz es probablemente el hombre que más sepa del fútbol base del Atlético de Madrid y por eso desde Goal teníamos que ponernos en contacto con él para hablar largo y tendido de Riquelme. Ruiz, exjugador colchonero entre los años 70’ y 80’ (jugó 325 partidos y formó una mítica pareja junto a Arteche) y excapitán rojiblanco sobre el césped, fue también director deportivo en los 90’ y en su tercera etapa, jefe de la cantera atlética desde 2014 hasta 2018. Por todo esto es quien mejor conoce lo que allí se cuece y quien es Riquelme

Ruiz explica en declaraciones exclusivas a Goal.com cuándo fue la primera vez que tuvo noticias de Riquelme : “Cuando llegué en la temporada 14-15 esa primera temporada es para conocer a todos los chicos, evaluarles y luego a partir de ahí a seguir con esa dinámica. Ahí es cuando conozco a Rodrigo como cadete de primer año. Le veo y empezamos a establecer un sistema de seguimiento de la actividad de entrenamientos y partidos de modo que al final de la temporada no solo sea el juicio del entrenador sino también del cuerpo técnico y de la dirección deportiva. En ese proceso empezamos a conocerlo. Ya viene en esos primeros informes que tenía proyección.

El exdirector de la cantera explica cómo es su personalidad . “Es una edad difícil para los niños, con la pubertad y con cambios permanentes, donde de la euforia se pasa a otros estados rápidamente. Riquelme es alegre, desenfadado, de buen trato en general. Por mi experiencia como jugador existen jugadores que destacaban en aspectos técnicos y parece que están en un mundo diferente, pero Roro no estaba endiosado, era un chico normal. Capacidad y compromiso son la clave. Son jugadores en los que hay que inculcarles que en el Atlético deben realizar su fútbol con su talento pero ponerlo al servicio del grupo. “Rodrigo era muy destacado y hacía cosas con más facilidad a su edad aunque ahora en Primera debe demostrarlo ya que en categorías inferiores es más fácil hacerlo.

Cómo juega

Miguel Ángel Ruiz también desgrana su juego. “En todas las categorías del Atlético instauramos un sistema de formación y metodología y a cada entrenador se le ha dado la consigna y deben ser ellos quienes gestionen los egos. Se les ha dado libertad para que juegue en varios puestos y los conozca. Bajo mi punto de vista es un ‘trescuartista’ (derecha, centro e izquierda), pero siempre detrás de los delanteros. Puede ser incluso segunda punta.

Reconoce el exdirector rojiblanco que “he tenido conversaciones con seleccionadores nacionales y les decía que lo que más le llamaba era jugar desde la banda. De este modo sus diagonales, preferiblemente desde la banda izquierda, terminan en disparo o pase al compañero.

Destaca que “su cambio de ritmo es brutal y es algo que le podía diferenciar según fuera cumpliendo años. No tenía grandes recorridos, pero estando fresco te mata. Tiene velocidad, cambio de ritmo y capacidad de desborde en el uno contra uno. Para jugar detrás del punta es idóneo porque une un disparo seco que pega de empeine total y tiene trayectoria difícil para el portero. Para completar su perfil, Ruiz destaca que “tiene gran visión y es buen lanzador de faltas” . Reflexiona sobre su debut ante el Éibar partiendo desde la banda derecha y afirma que “en banda derecha lo puede hacer pero le puede costar, la izquierda es su mejor perfil”

Qué se les inculca a los chicos que quieren llegar a profesionales

Tratamos de inculcar la dificultad a estos chicos ya que hay millones de licencias y de esos solo llega un 2% a los primeros equipos . Además el Atlético compite con los mejores países del mundo y tiene competencia. De Riquelme va a depender un poco hasta dónde llegue, tiene condiciones básicas que son difíciles de tener: habilidad, un cambio de ritmo letal, pero debe tener esa autoexigencia de saber que ese podría ser el último entrenamiento de su vida. Si lo hace será capaz de jugar en la élite, él mismo está pidiendo que le ponga. Lo más fácil es llegar y lo más difícil es mantenerse. El entorno debe ser paciente.

Ruiz destaca la importancia de compatibilizar el fútbol con los estudios tal y como le exige el padre a Riquelme. “Es complicado estudiar y jugar al fútbol, yo tuve la posibilidad de llegar a Primera y también hacer una carrera. Cuando pasas al primer equipo a los alumnos les cuesta dos o tres años más. Formarte a nivel integral te hace como persona. Hay que exigirles eso.

Por último, Ruiz explica lo difícil que es asemejarle a algún jugador. “Es difícil, no hay dos futbolistas iguales. Hace poco he comparado a Camello con Garate, porque he visto que me ha recordado mucho, pero capaz de competir con centrales airosos. ¿Es como Griezmann? Al francés le considero más un segundo delantero. ¿Juninho? El brasileño era más ligerito, pero Riquelme te mete en un cambio de ritmo rápido, Juno no tenía ese poderío.

Sabe que Riquelme debe ir paso a paso y solo el tiempo dirá si sigue los caminos de los Koke, Gabi, Saúl o Torres, entre otros. Ruíz señala que “un referente que es importantísimo para los chicos es que no se les puede privar de la historia porque sin ella no se darán cuenta de la magnitud del club en el que están , deben conocer los jugadores que han hecho grande al club. En el Atlético hay ese sentimiento de pertenencia, no solo con esta generación. Gabi, Antonio López, Fernando Torres, Koke, Saúl… Riquelme se debe fijar en todos ellos para tener ese sentimiento de pertenencia al club”. Sabias palabras de un referente para los atléticos que conoce perfectamente la idiosincrasia de un club que, quien sabe, tiene en Riquelme ese ‘10’ que el Atlético persigue desde hace varias décadas.