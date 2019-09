Roque Santa Cruz analiza una oferta del fútbol árabe

El ídolo de Olimpia medita la posibilidad de volver a salir de Paraguay y se aguarda con expectativa su decisión.

Roque Santa Cruz volvió a demostrar que sigue vigente el último miércoles, con un gol y un gran partido contra Sol de América.

El capitán del Franjeado disputó los noventa minutos del encuentro, en un alto nivel de rendimiento en filas del líder del torneo Clausura 2019.

Mientras disfrutan del juego de su ídolo, los hinchas de Olimpia empiezan a preguntarse si el ex- y lucirá la Franja Negra en 2020.

“En su momento voy a dar a conocer mi decisión. La vida del futbolista no es para siempre y tengo que ver lo que viene. Me hicieron saber del club que quieren que siga, estamos analizando y en su momento vamos a ver", aseguró Santa Cruz a la emisora AM1080 de Asunción.

Lo único concreto por ahora es que Roque solo piensa en el Decano, cuando se trata del fútbol guaraní.

“En voy a jugar solo en Olimpia. Tengo varias opciones, pero si es que me quedo a jugar en Paraguay, no hay posibilidad de que sea en otro club que no sea Olimpia”, sentenció.

En las últimas horas se supo que el goleador histórico de la selección de Paraguay, de 38 años, tiene una tentadora oferta de Arabia Saudita, consistente en 7 millones de dólares por 2 años de contrato. ¿Se va Roque?.